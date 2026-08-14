15 August Special: 15 अगस्त के नाश्ते में बनाएं स्पंजी 'तिरंगा इडली', बिना केमिकल नोट करें सीक्रेट रेसिपी

How to Make Tiranga idli: स्वतंत्रता दिवस के दिन छुट्टी होती है और इस दिन लोग घरों में तरह-तरह के पकवान बनाएं जाते हैं. बच्चे घरों की छत पर पतंग उड़ाते हैं और इस बीच अगर उनको तिरंगा इडली खाने को मिल जाए तो मजा डबल हो जाएगा. छुट्टी वाले दिन सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है कि आखिर नाश्ते में क्या बनाया जाए. ऐसे में 15 अगस्त के दिन आप खास तिरंगा इडली बनाकर सभी घरवालों का दिल जीत सकते हैं.

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साउथ की फेमस डिश इडली सफेद रंग होती है, लेकिन आजादी का जश्न मानते हुए आप अपने खाने में भी देसी तड़का लगाते हुए इसे तिरंगा के कलर का बना सकते हैं जो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि खाने में भी इसका स्वाद लाजवाब होगा.नारियल की चटनी के साथ सॉफ्ट-सॉफ्ट इडली का स्वाद दोगुना हो जाएगा.

आइए जानते हैं बिना किसी झंझट के घर पर टेस्टी और स्पंजी तिरंगा इडली बनाने की आसान रेसिपी!

तिरंगा इडली के लिए आवश्यक सामग्री



इडली का बैटर:

3 कप (चावल और उड़द दाल का तैयार बैटर)

नमक: स्वादानुसार

तेल/तेल का स्प्रे: इडली मोल्ड ग्रीस करने के लिए

केसरिया रंग के लिए:

टमाटर: 2 (पके हुए)

सूखी लाल मिर्च: 1-2 (स्वादानुसार)

गाजर: 1 छोटी (कद्दूकस की हुई)

राई और कढ़ी पत्ता: आधा छोटा चम्मच (तड़के के लिए)

हरे रंग के लिए:

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ताजा पालक: 1 कप (उबला हुआ)

हरा धनिया: ½ कप

हरी मिर्च: 1-2

अदरक: ½ इंच का टुकड़ा

बनाने की विधि

बैटर तैयार करें: तैयार इडली बैटर को तीन बराबर भागों में तीन अलग-अलग कटोरियों में बांट लें. सफेद रंग एक हिस्से को प्लेन ही रहने दें, बस स्वादानुसार नमक मिलाएं.

केसरिया बैटर बनाएं: एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें. उसमें राई, कढ़ी पत्ता, लाल मिर्च, कटे टमाटर और गाजर डालकर सॉफ्ट होने तक भून लें. जब मिक्सर ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बैटर के पहले भाग में मिलाएं.

हरा बैटर बनाएं: उबले हुए पालक, हरे धनिया, हरी मिर्च और अदरक को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में महीन पीस लें. इस हरी प्यूरी को बैटर के दूसरे भाग में अच्छे से मिलाएं.

तिरंगा इडली को स्टीम करें: इडली स्टीमर या आप कुकर में पानी डालकर गरम होने के लिए रख दें. इडली सांचे में थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस करें.

लेयरिंग करने का तरीका: सांचे में सबसे नीचे हरा बैटर की एक चम्मच डालें. उसके ठीक ऊपर सावधानी से सफेद बैटर डालें. सबसे ऊपर केसरिया बैटर की लेयर लगाएं. इडली स्टैंड को कुकर में रखें और मिडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने दें.

टूथपिक से करें चेक: 12 मिनट बाद चाकू या टूथपिक डालकर चेक करें. अगर चाकू साफ बाहर आता है, तो इडली पक चुकी है. इसे ठंडा होने दें और चम्मच की मदद से सांचे से निकाल लें.

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तीन चटनियों के साथ करें सर्व

गरमा-गरम तिरंगा इडली को नारियल की सफेद चटनी, टमाटर की लाल चटनी और धनिया-पुदीने की हरी चटनी के साथ परोसें. थाली में भी तिरंगे की झलक देखकर बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे.

शेफ स्पेशल टिप: अगर आप चाहें तो सर्व करने से पहले इडली पर राई, कढ़ी पत्ता और तिल का हल्का सा तड़का लगाकर इसे फ्राइड तिरंगा इडली का स्वाद भी दे सकते हैं.

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