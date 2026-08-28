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'पापा, वे नहीं बदले...', रक्षाबंधन से एक दिन पहले फोन पर रोई बेटी, सुबह खून से लथपथ मिला शव; तीन भाइयों की कलाई रह गई सूनी

Dholpur News: धौलपुर में रक्षाबंधन से एक दिन पहले विवाहिता जानकी बाई का शव पेड़ के नीचे मिला. पिता का आरोप- मेल नर्स पति ने 20 लाख दहेज और अवैध संबंधों के चक्कर में की हत्या.

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पेड़ से लटका मिला 28 साल की जानकीबाई का शव.(Photo:ITG)
पेड़ से लटका मिला 28 साल की जानकीबाई का शव.(Photo:ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले बहन की हत्या के बाद उसके तीनों भाइयों की कलाई सूनी रह गई. बहन की मौत ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.

मामला जिले के आंगई थाना इलाके के चिलाचोंद गांव का है, जहां 28 वर्षीय विवाहिता का शव खेत में नीम के पेड़ के नीचे मिला है. महिला के गले में फंदा लगा था. उसके शरीर और खेत में खून के निशान मिले हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस और सरमथुरा सीओ दुलीचंद मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए.

पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया है. मृतका के पिता ने बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष और उसके पति पर लगाया है. साथ ही, पति के अन्य महिला से संबंध और दहेज की मांग को लेकर मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच सरमथुरा सीओ दुलीचंद द्वारा की जा रही है.

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धौलपुर के खेमरी निवासी मृतका के पिता मंगल सिंह ने पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने अपनी 28 वर्षीय पुत्री जानकी बाई की शादी तीन साल पहले चिलाचोंद गांव निवासी सुनील मीणा पुत्र नेकराम मीणा से की थी. सुनील सीएचसी धन्नू का पुरा में मेल नर्स के पद पर तैनात है. शादी में दहेज के रूप में साढ़े बारह लाख रुपये नकद दिए थे और साढ़े तीन लाख रुपये का सामान दिया था.

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शादी के एक साल बाद जानकी बाई ने अपने पिता को बताया कि उसका पति उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उससे प्रेम नहीं करता है. परिजनों ने बेटी को समझाकर ससुराल वापस भेज दिया, लेकिन उसकी शिकायतें जारी रहीं. उन्होंने कई बार ससुराल वालों और उसके पति सुनील से समझाइश भी की थी.

इसके बाद पुत्री ने उन्हें बताया कि सुनील उसस नफ़रत करता है, रात को देरी से आता है और घर से चले जाने के लिए कहता है. इसके बाद भी वे दो-तीन लोगों को लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे और सुनील को काफी समझाया. सुनील 20 लाख रुपये की डिमांड करता था और उसके किसी अन्य महिला नर्स से संबंध थे.

'पापा, वे नहीं बदले...': आखिरी फोन कॉल और फिर मौत

मंगल सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 8 बजे उनकी बेटी का फोन आया था. बेटी जानकी बाई ने कहा, "पापा, वे नहीं बदले. आपने कहा था बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी सुनील इसी तरह बात कर रहा है." 

इसके बाद उन्हें बेटी के रोने की आवाज आई और फोन कट गया, फिर बेटी से कोई बात नहीं हो पाई. उन्होंने गांव के एक परिचित को ससुराल जाकर समझाने के लिए भी कहा था. गुरुवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और उन्हें जल्द आने के लिए कहा गया. जब वे मौके पर पहुंचे, तो बेटी का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा था. पिता ने ससुराल पक्ष और पति सुनील के खिलाफ पुत्री जानकी बाई की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है. मृतका अपने पीछे दो साल की एक बेटी छोड़ गई है.

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मृतका के पिता मंगल सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के पति सुनील मीणा के किसी महिला नर्स से संबंध थे, जो अलग सरकारी अस्पताल में नौकरी करती है. इस वजह से सुनील उनकी पुत्री के साथ गलत व्यवहार करता था. इस मामले में भी सुनील को कई बार समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना और पुत्री की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

आत्महत्या या हत्या? पुलिस जांच में जुटी

मामले को लेकर एसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि चिलाचोंद गांव में एक महिला द्वारा आत्महत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद मौके पर सीओ दुलीचंद और आंगई थाना एसएचओ पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. शव को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

मृतका के पीहर पक्ष की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रथमदृष्टया ऐसा लग रहा है कि मृतका के गले में फांसी का फंदा लगा था और रस्सी टूटने से सिर में चोट लगने के कारण मौत हुई है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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