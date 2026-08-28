अंकित बालियान हत्याकांड: पत्नी बोली- 'इंसाफ नहीं मिला तो CM योगी के दरबार में जान दे देंगे'

हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद उनके परिवार में मातम के साथ गुस्सा भी है. अंकित की पत्नी स्वाति और बहन रीना का रो-रोकर बुरा हाल है. दोनों ने कैमरे के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. परिवार का आरोप है कि दिनदहाड़े बाजार के बीच अंकित पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस की कार्रवाई और देरी से एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं.

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अंकित की पत्नी स्वाति ने कहा कि हत्या को तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अंकित ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा था और उसकी मौत के बाद पूरा परिवार बेसहारा हो गया है. बूढ़े माता-पिता, बेरोजगार भाई और घर की कई जिम्मेदारियां अंकित के कंधों पर थीं. अब परिवार के सामने आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह का संकट खड़ा हो गया है.

स्वाति ने भावुक होकर कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी फरियाद रखकर इंसाफ की मांग करने की बात कही है. स्वाति ने यह भी कहा कि अगर वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो परिवार बेहद कठोर कदम उठाने की चेतावनी दे रहा है. उनके इस बयान के बाद प्रशासन के सामने परिवार की सुरक्षा और स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है.

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परिवार का कहना है कि अंकित की हत्या के बाद उन्हें लगातार इंसाफ की उम्मीद है और अब उनकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है. पत्नी स्वाति ने सरकार से अंकित को सम्मान देने की भी मांग की है. उनका कहना है कि अंकित के नाम पर सड़क, स्कूल या कोई सार्वजनिक संस्थान बनाया जाना चाहिए. परिवार चाहता है कि अंकित की पहचान और उसकी याद आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे.

अंकित की पत्नी और बहन ने शामली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं. परिवार का दावा है कि वारदात बाजार के बीच हुई और हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाईं. परिवार का सवाल है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आरोपी वारदात के बाद आसानी से कैसे फरार हो गए. परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच जाती तो शायद आरोपियों को वहीं पकड़ा जा सकता था.

परिवार इस बात को लेकर भी नाराज है कि दिनदहाड़े और बाजार के बीच हुई इतनी बड़ी वारदात के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है. पत्नी और बहन लगातार पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि जब तक हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक परिवार को इंसाफ का भरोसा नहीं मिलेगा. अब परिवार मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रहा है.

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अंकित की बहन रीना ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. रीना का कहना है कि जिन लोगों ने उनके भाई की हत्या की है, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई दूसरे परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े. उन्होंने पुलिस से मामले में तेजी से कार्रवाई करने की अपील की है.

रीना ने भावुक होकर कहा कि परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई चाहता है. उन्होंने एनकाउंटर की भी मांग की और कहा कि अगर पुलिस आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करती है तो परिवार को इसकी जानकारी दी जाए. परिवार का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि उनके भाई की हत्या का बदला कानून के तहत लिया गया और उन्हें न्याय मिला है.

अंकित की पत्नी स्वाति ने सरकार से पति को सम्मान देने की मांग भी की है. परिवार चाहता है कि अंकित बालियान के नाम पर सड़क, स्कूल या कोई अन्य सार्वजनिक संस्थान बनाया जाए. परिजनों के मुताबिक अंकित सिर्फ परिवार का बेटा, भाई और पति ही नहीं था, बल्कि क्षेत्र के लोगों के बीच भी उसकी अपनी पहचान थी. परिवार का मानना है कि उसके नाम पर कोई सार्वजनिक संस्थान बनने से उसकी याद हमेशा जिंदा रहेगी.

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अंकित हरियाणवी संगीत और यूट्यूब से भी जुड़े हुए थे और क्षेत्र में उनकी पहचान थी. उनकी हत्या के बाद परिवार के साथ-साथ उनके जानने वालों में भी शोक का माहौल है. पत्नी और बहन लगातार इंसाफ की मांग कर रही हैं. अब परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद पुलिस की कार्रवाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचाने पर टिकी है.

अंकित के परिवार की ओर से लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने की चेतावनी के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है. परिवार ने आत्मदाह या जहर खाकर जान देने जैसे बेहद गंभीर कदम की चेतावनी दी है. ऐसे में प्रशासन के सामने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनने की चुनौती है. मामले में जल्द और निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को कानून के दायरे में लाना परिवार की प्रमुख मांग है.

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