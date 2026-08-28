छोटा भाई बहन को लेने गया था, पीछे सब खत्म... दमोह में बेटे की मौत के बाद माता-पिता भी ट्रेन के आगे कूदे, रक्षाबंधन के दिन उजड़ा परिवार

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया तो उसके माता-पिता ने भी रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. रक्षाबंधन के दिन एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और सन्नाटा पसर गया है.

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दरअसल, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए परिवार का छोटा भाई अपनी बहन को लेने दूसरे जिले गया हुआ था. इसी दौरान घर पर यह भयानक घटना घटित हो गई.

बताया जा रहा है कि करैया गांव के पास मुकेश अहिरवार नामक युवक ने अचानक ट्रेन के आगे आकर जान दे दी. बेटे की मौत की खबर मिलते ही उसके माता-पिता भारत अहिरवार और उमा अहिरवार गहरे सदमे में आ गए.

माता-पिता ने धरमपुरा फाटक के पास दी जान



बेटे की मौत के कुछ ही समय बाद दमोह कोतवाली थाना इलाके के धरमपुरा फाटक के पास उमा अहिरवार और भारत अहिरवार भी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. देखें VIDEO:-

घटना का कारण अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी.

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पुलिस और जीआरपी जांच में जुटी



घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और GRP की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

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