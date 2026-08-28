AI राखी, करेले की सब्जी... रक्षाबंधन पर जेन-अल्फा से PM मोदी की मजेदार बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. इस दौरान कई जेन-अल्फा बच्चे पीएम मोदी को राखी बांधने पहुंचे. प्रधानमंत्री ने बच्चों से खूब बातचीत की. उन्होंने बच्चों की बातें सुनीं और कई सवाल भी पूछे.
पीएम मोदी ने इस खास मुलाकात का करीब तीन मिनट का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में बच्चों के साथ उनका हल्का-फुल्का और मजेदार अंदाज देखने को मिला.
किसी ने दी लोटस वाली राखी, तो किसी ने पहले ही दे दी जन्मदिन की बधाई
वीडियो में एक बच्ची प्रधानमंत्री को राखी बांधती नजर आ रही है. इस दौरान पीएम मोदी ने उससे पूछा कि तुम क्या लेकर आई हो. बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया कि वह लोटस वाली राखी लेकर आई है. इसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए. एक बच्ची ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन से पहले ही शुभकामनाएं दे दीं. पीएम मोदी ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना और उनके साथ हंसी-मजाक भी किया.
एक बच्ची ने प्रधानमंत्री के लिए खुद राखी बनाई थी. उसने बताया कि उसने यह राखी इसलिए बनाई है क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नेचर लवर हैं. बच्ची की बात सुनकर पीएम मोदी ने भी उससे बातचीत की. बच्चों ने अपने हाथों से बनाई राखियां पीएम मोदी को दीं. इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफी सहज नजर आए.
AI को लेकर बच्चे ने किया खास वादा
रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में तकनीक की भी चर्चा हुई. एक जेन-अल्फा छात्र ने पीएम मोदी को AI से जुड़ी राखी बांधी. बच्चे ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा AI फॉर ऑल की बात करते हैं. उसने कहा कि वह जिम्मेदारी के साथ AI सीखेगा. उसे समझेगा और इसका सही इस्तेमाल करेगा. बच्चे की इस बात ने पीएम मोदी का ध्यान खींचा. इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी पढ़ाई और रुचियों को लेकर भी बातचीत करते नजर आए.
करेले की सब्जी पर पीएम मोदी ने किया मजेदार सवाल
वीडियो में पीएम मोदी का बच्चों के साथ मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला. उन्होंने एक छोटी बच्ची से कहा कि मम्मा कहती हैं कि तुम दूध नहीं पीती हो और सब्जी भी नहीं खाती हो. इसके बाद पीएम ने पूछा कि क्या तुम करेले की सब्जी नहीं खाती हो. बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया कि करेला तो उसका भाई भी नहीं खाता. उसने कहा कि कोई भी करेला नहीं खाता. बच्ची का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराने लगे.
एक बच्ची ने पीएम मोदी से कहा कि वह महाकाल के दर्शन करने जाएगी. इस पर प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि कब जाओगी. इसके बाद पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए महाकाल का प्रसाद लेकर आना. बच्ची ने भी उत्साह के साथ पीएम की बात का जवाब दिया.
रक्षाबंधन के मौके पर कई बच्चों ने प्रधानमंत्री के लिए कविताएं भी तैयार की थीं. बच्चों ने पीएम मोदी को अपनी लिखी कविताएं सुनाईं. प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनीं और बच्चों का उत्साह बढ़ाया. इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों की मासूमियत और पीएम मोदी के साथ उनकी सहज बातचीत देखने को मिली. प्रधानमंत्री ने इन खास पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किए.