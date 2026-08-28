Homemade Floor Cleaner: किचन की 3 चीजों से घर बनाएं नेचुरल फ्लोर क्लीनर, जिद्दी दाग होंगे साफ और महकेगा घर

Homemade Floor Cleaner: आजकल ज्यादातर लोग घर की सफाई के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनमें मौजूद तेज केमिकल्स कई लोगों को पसंद नहीं आते. ऐसे में अगर आप घर की सफाई के लिए नेचुरल और आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो नींबू, यूकेलिप्टस (नीलगिरी) की पत्तियां और सिरके की मदद से घर पर ही फ्लोर क्लीनर तैयार कर सकते हैं.
यह फर्श की सफाई करने के साथ-साथ जिद्दी दाग और चिकनाई हटाने में तो मदद करेगा ही साथ ही यह एक नेचुरल रूम फ्रेशनर का भी काम करेगा. आइए जानते हैं घर पर नेचुरल फ्लोर क्लीनर बनाने का आसान तरीका और इसके फायदे.
नेचुरल फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले दो नींबू के छिलके और एक मुट्ठी यूकेलिप्टस की पत्तियां एक बर्तन में डालें. अब इसमें 1 भाग सफेद सिरका और 3 भाग पानी मिलाएं. इस मिश्रण को कम गैस पर कुछ मिनट तक गर्म करें, ताकि नींबू और यूकेलिप्टस के नेचुरल ऑयल अच्छी तरह निकल जाएं.
इसके बाद मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे पोछा लगाने वाले पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें. आखिर में फर्श को सूखे और साफ कपड़े से पोंछ दें, ताकि उस पर पानी के निशान न रहें.
किन फर्शों पर कर सकते हैं इस्तेमाल?
यह होममेड फ्लोर क्लीनर सिरेमिक, पोर्सिलेन और टाइल्स वाले फर्श की सफाई के लिए अच्छा माना जाता है. यह जिद्दी दाग, चिकनाई और गंदगी को साफ करने में मदद करता है.
नेचुरल फ्लोर क्लीनर कैसे काम करता है?
नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड दाग-धब्बों को हटाने और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है.सिरका में मौजूद एसिटिक एसिड चिकनाई और जमी हुई गंदगी को साफ करने में मदद करता है. वहीं, यूकेलिप्टस (नीलगिरी) की पत्तियां घर में ताजगी भरी खुशबू फैलाती हैं और बदबू कम करने में मदद करती हैं.
साथ ही इस मिश्रण की तेज नींबू और यूकेलिप्टस की खुशबू मच्छरों और चींटियों जैसे कुछ छोटे कीड़ों को घर से दूर रखने में भी मदद कर सकती है.