अक्षय कुमार से लेकर कंगना-जेनेलिया तक, बॉलीवुड सेलेब्स ने ऐसे मनाया रक्षाबंधन

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहां पीछे रहने वाले हैं. वह भी अपने भाई –बहन के साथ राखी बांध कर इस फेस्टिवल को बड़े हर्ष के साथ मना रहे हैं. कंगना रनौत, जेनेलिया देशमुख, प्रीति जिंटा समेत कई सेलिब्रिटी ने अपने राखी सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इसकी झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की. अपने फैंस को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने भाइयों के लिए एक प्यारा सा संदेश लिखा आज रक्षाबंधन मनाने वाले आप सभी को और मेरे दोनों पार्टनर्स इन क्राइम, मेरी खुशियों और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ देने वाले भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं. आप दोनों से इतना प्यार करती हूं जिसे मापा नहीं जा सकता है. टिंग!

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​वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और इस खास मौके की तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. उन्होंने भाई की अच्छी सेहत, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए भाई-बहन के प्यार और रिश्ते की अहमियत बताई.

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जेनेलिया डिसूजा ने भी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों की भाई-बहन वाली नोकझोंक देखने को मिली. उन्होंने भाई को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, “हैप्पी रक्षाबंधन निगु पिगु. मैं हमेशा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी. "

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अजय देवगन ने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को विस किया. साथ ही उन्होंने तस्वीर के साथ प्यारा सा कैप्शन लिखा "हैप्पी रक्षाबंधन मेरी पुरानी दोस्त और प्रतिद्ंदी." दोनो की तस्वीर काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं.

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​एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक भी राखी पर अपनी बहन आरती के साथ प्यारी सी पुरानी तस्वीरें शेयर की .उन्होंने कैप्शन में लिखा-“हैप्पी राखी ,सच में तुम्हें थैंक्यू कहना चाहिए, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो और मेरा ख्याल रखती हो, मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूं. जैसी हो वैसी ही रहना लव यू” .

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के अवसर अपनी बहन के साथ इंस्टाग्राम पर एक इंस्टा स्टोरी शेयर कर लिखा- रिश्ता वो जिसमे नोकक्षोंक भी है, प्यार भी है और हर मुश्किल में साथ भी. हर भाई और बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं.

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एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. रणदीप इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वह खुल कर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं.

Laughter, fun and blessings .. the world would be harder place without sisters !

Thanks to Swapandeep for sending me a Rakhi every year from Dalbir ji .. I miss her a lot 🤗

Nirmal Didi for her love, blessings and encouragement 🙏🤗

And Ofcourse @Anjalihooda for being a steady… pic.twitter.com/oxYugKBUtp — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 28, 2026

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने रणबीर के साथ बचपन की एक फोटो शेयर की हैं. तस्वीर शेयर कर लिखा –रक्षाबंधन की बधाई .मैं तुमसे प्यार करती हूं.

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एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी खास अंदाज में मनाया रक्षाबंधन. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने भाइयों और बहनों के साथ इस खास पल की तस्वीरें शेयर की.

विवेक ओबेरॉय ने भी रक्षाबंधन का त्योहार अपनी बहन के साथ मनाया ,साथ ही सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी. पोस्ट में विवेक ने भाई बहन के बीच प्यार भड़े रिश्ते का भी जिक्र किया.

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