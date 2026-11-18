ग्लोबल जियो-पॉलिटिक्स इस वक्त एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर खड़ी है, जहां अमेरिकी आधिपत्य के पुराने समीकरण तेजी से बिखरते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया एशिया दौरा उस दक्षिण-चीन सागर के इर्द-गिर्द हो रहा है, जो कभी अमेरिकी जियो-पॉलिटिक्स का एक्टिव अखाड़ा हुआ करता था.

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फिलिपींस की राजधानी मनीला में क्वाड (QUAD) मंच पर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा और समुद्री तंत्र पर लंबी-चौड़ी बातें करने वाले ट्रंप का असली फोकस उस चीन दौरे पर है, जहां बुधवार को दुनिया के तीन सबसे बड़े रणनीतिक दिग्गज- शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और खुद ट्रंप—आमने-सामने होंगे. चीन के टेक्नोलॉजी हब शेनजेन (Shenzhen) से इस बात का पुख्ता प्रमाण मिलेगा कि दुनिया अब यूनीपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर और पेचीदा कूटनीति के दौर में प्रवेश कर चुकी है.

यह दौरा केवल कूटनीतिक मेल-मिलाप और बिजनेस मीटिंग भर नहीं है, बल्कि यह उस गहरे असमंजस और राजनीतिक लाचारी को बेनकाब करता है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति आज घरेलू मोर्चे से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक जूझ रहे हैं.

घरेलू मोर्चे पर मात और एशिया की ओर छटपटाहट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह एशिया यात्रा किसी लाइफलाइन से कम नहीं है. अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद सीनेट और कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की पकड़ और मजबूत हो चुकी है. घरेलू राजनीति में अपने सिमटते प्रभाव और एयर ट्रैफिक शटडाउन जैसी प्रशासनिक विफलताओं के बीच ट्रंप का यह दौरा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन और वैश्विक 'चौधराहट' को वापस पाने की एक बेताब कोशिश है.

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ट्रंप की राजनीति इन दिनों बेहद विरोधाभासी हो गई है. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘ग्रेट’ के साथ-साथ ‘टफ’ लीडर करार देते हैं, जो कि भारत के सख्त ट्रेड रुख की ओर इशारा है, वहीं दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापारिक समझौतों की पिच तैयार करते हैं. वे एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना धुर विरोधी बताते हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू महंगाई और ईंधन संकट से निपटने के लिए उन्हीं रूस से डीजल व तेल खरीदने को मजबूर दिखते हैं. वैश्विक कूटनीति के इस ‘यू-टर्न’ ने दुनिया के तमाम विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका का यह चौधरी पहले कभी इतना भ्रमित और दिशाहीन था?

Nvidia स्कैंडल और चीनी जासूसी का साया

इस एशिया यात्रा की पृष्ठभूमि में जिस सबसे बड़े कॉर्पोरेट और राजनीतिक बवंडर ने सुर्खियां बटोरी हैं, वह है दुनिया की दिग्गज चिपमेकर कंपनी 'एनविडिया' (Nvidia) के संस्थापक जेनसन हुआंग (Jensen Huang) से जुड़ा कथित जासूसी और प्रेम प्रसंग कांड. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुआंग पर एक ऐसी महिला से संबंध रखने के आरोप लगे जो कथित तौर पर चीनी खुफिया तंत्र से जुड़ी थी. इस खुलासे के बाद से खुद जेनसन हुआंग को एनविडिया के सीईओ पद से हटना पड़ा है.

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लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता. अमेरिकी प्रशासन, खासकर वाणिज्य विभाग (Commerce Department) पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उसने किस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर एनविडिया की सबसे क्रिटिकल एआई (AI) चिप्स को सिंगापुर के रास्ते चीन तक पहुंचने दिया. जो ट्रंप प्रशासन कुछ समय पहले तक चीन पर क्रिटिकल मिनरल्स की मोनोपॉली और हाई-टेक उत्पादों की चोरी के गंभीर आरोप लगाता था, वही आज इस बात पर लीपापोती करने में जुटा है कि हुआंग की प्रेमिका कोई जासूस नहीं थी.

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने शेनजेन पहुंचने से पहले ही यह साफ कर दिया था कि वे शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में इस एनविडिया स्कैंडल या जासूसी के मुद्दे को नहीं उठाएंगे. इसके उलट, उन्होंने वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बीच चल रहे आंतरिक अंतर्विरोधों के बीच यह बयान दिया कि वे चाहते हैं कि जेनसन हुआंग दोबारा एनविडिया के पद पर लौटें. सिलिकॉन वैली के दबाव और चीन की तकनीकी भूख के आगे ट्रंप का यह ‘सरेंडर’ इस बात का गवाह है कि पूंजी और तकनीक की ताकत अब कूटनीतिक सिद्धांतों पर भारी पड़ रही है. और कुछ हद तक सामरिक संबंधों पर भी.

पश्चिम एशिया में नाकामी और होर्मुज स्ट्रेट की बेबसी

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ट्रंप की वैश्विक चौधराहट के समीकरण सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया (Middle East) में भी पूरी तरह चरमरा चुके हैं. ईरान के साथ जंग के मोर्चे पर अमेरिका को वह मनचाहा परिणाम नहीं मिला जिसकी उम्मीद व्हाइट हाउस ने की थी. खाड़ी देशों से अमेरिका को वह रणनीतिक समर्थन नहीं मिला, जो ईरान को रूस और चीन से खुले तौर पर हासिल हुआ.

चीनी सैटेलाइट्स और खुफिया तकनीक की मदद से ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को जिस तरह निशाना बनाया, उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है. सामरिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट आज अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका है. ईरान के दबदबे के आगे अमेरिकी नौसेना की धमक कमजोर पड़ी है, और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं. अमेरिका के भीतर बढ़ती महंगाई और ईंधन के संकट ने ट्रंप को उस रूस से मदद मांगने के लिए विवश कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने कभी सबसे कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे. कुछ समय पहले तक रूसी तेल खरीदने वाले देशों को आंखें दिखाने वाले वॉशिंगटन को अब खुद मॉस्को के आगे झोली फैलानी पड़ रही है. यह अमेरिकी कूटनीति की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है.

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शेनजेन का मंच: ताइवान पर चुप्पी और निरंकुश नेताओं का जमावड़ा

मनीला में क्वाड की बैठकों के बाद ट्रंप का कारवां सीधे दक्षिण-चीन सागर के उत्तरी तट पर बसे अत्याधुनिक चीनी शहर शेनजेन पहुंचेगा, जहां APEC सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इस सम्मेलन की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति सीधे तौर पर तीन ऐसे नेताओं के आमने-सामने हैं जिन्हें पश्चिमी मीडिया 'निरंकुश' (Autocratic) करार देता है- चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन तो यहां होंगे ही. साथ ही उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के भी शामिल होने की अटकलें हैं.

शेनजेन के इस त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों के दौर में सबसे चौंकाने वाला पहलू ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख का नरम पड़ना रहा है. मनीला में जब एक पत्रकार ने ट्रंप से यह सवाल पूछा कि क्या वे अपनी चीनी यात्रा के दौरान ताइवान की संप्रभुता का मुद्दा उठाएंगे, तो ट्रंप ने इस गंभीर सामरिक सवाल को हंसकर टाल दिया. ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ताइवान कार्ड का इस्तेमाल हमेशा बीजिंग पर दबाव बनाने के लिए किया है. लेकिन शेनजेन की चौखट पर पहुंचकर ट्रंप का इस संवेदनशील विषय पर चुप्पी साध लेना यह साबित करता है कि दक्षिण-चीन सागर में अब चीन की आक्रामक दादागिरी के आगे अमेरिकी कूटनीति रक्षात्मक मुद्रा में आ चुकी है.

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क्या यह अमेरिकी आधिपत्य का सूर्यास्त है या महज ट्रंप की कमजोरी?

ट्रंप की यह एशिया यात्रा केवल कूटनीतिक दौरों का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल ऑर्डर में आ रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है. एक तरफ मनीला में क्वाड के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा का दम भरना, और दूसरी तरफ शेनजेन में बीजिंग और मॉस्को के साथ बंद कमरे में सौदेबाजी करना. यह दोहरी नीति अब दुनिया से छिपी नहीं है.

ईरान युद्ध के बेनतीजा परिणाम, घरेलू मोर्चे पर मिड-टर्म चुनावों की करारी हार, एनविडिया चिप्स स्कैंडल का दलदल, और शेनजेन में चीनी आधिपत्य के आगे ताइवान जैसे मुद्दों पर नरमी- यह सब इस बात का ऐलान करते हैं कि ट्रंप की तथाकथित ‘चौधराहट’ अब दबावों और समझौतों के बोझ तले दब चुकी है. इतिहास में यह दौरा उस बिंदु के रूप में याद रखा जाएगा, जहां से अमेरिकी वर्चस्व का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ और एशिया-केंद्रित मल्टीपोलर व्यवस्था ने दुनिया की धुरी को हमेशा के लिए बदल दिया.

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