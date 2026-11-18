पंजाब में श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व 4 से 6 दिसंबर तक बड़े स्तर पर मनाया जाएगा. इस मौके पर खुरालगढ़ में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. कार्यक्रमों के जरिए गुरु रविदास जी की शिक्षाओं, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि उनके समानता, मानवता और सामाजिक न्याय के विचारों को समझने और अपनाने का भी अवसर है.

उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने 'बेगमपुरा' की कल्पना की थी, जहां किसी तरह का भेदभाव, शोषण और असमानता न हो. ऐसे समाज में हर व्यक्ति को बराबर अधिकार, सम्मान और अवसर मिलें, पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

4 दिसंबर से शुरू होंगे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 4 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ के साथ होगी. इस दौरान गुरु रविदास जी के जीवन और दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, इसके अलावा संत सम्मेलन, कथा, कीर्तन दरबार, 3-डी प्रोजेक्शन और ड्रोन शो समेत कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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5 दिसंबर को विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, इसके बाद गुरु रविदास जी की वाणी पर विशेष कॉन्फ्रेंस, कथा और कीर्तन दरबार का आयोजन होगा, इस दिन भी 3-डी प्रोजेक्शन, ड्रोन शो और अन्य कार्यक्रम होंगे.

वहीं, 6 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ तीन दिवसीय आयोजन का समापन होगा. इस दिन बेगमपुरा समागम, कथा और कीर्तन दरबार समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से निकलेंगी शोभायात्राएं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि संत समाज के मार्गदर्शन में चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी. ये यात्राएं वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से शुरू होंगी और 3 दिसंबर को खुरालगढ़ पहुंचेंगी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन यात्राओं के लिए बेहतर इंतजाम करने और सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के जरिए गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के साथ भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया जाएगा.

13 हजार गांवों में दिखाई गईं डॉक्यूमेंट्री फिल्में

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल खुरालगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा. उनकी शिक्षाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इनमें सेमिनार, वर्कशॉप, विशेष कीर्तन समागम, स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं, 13 हजार गांवों में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग, 90 विधानसभा क्षेत्रों में ड्रोन शो, मैराथन, रक्तदान शिविर और पौधरोपण अभियान शामिल हैं.

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उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का मकसद नई पीढ़ी को गुरु रविदास जी के जीवन, उनके योगदान और समानता पर आधारित विचारों से परिचित कराना है.

समानता और भाईचारे का संदेश देता है बेगमपुरा का विचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी का 'बेगमपुरा' दर्शन ऐसे समाज की कल्पना करता है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, इसमें जाति, नस्ल और सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो. उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाया जाए और समानता पर आधारित समाज बनाने के लिए मिलकर काम किया जाए.

बैठक में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, तरुनप्रीत सिंह सौंद, हरदीप सिंह मुंडियां और डॉ. रवजोत के अलावा मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, विशेष प्रमुख सचिव कुमार अमित, सूचना एवं लोक संपर्क सचिव पुनीत गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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