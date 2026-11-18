कोरोना महामारी के बाद काम करने का तरीका काफी बदल गया है. कई कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी, तो कुछ ने अब उन्हें वापस ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है. ऐसे में कर्मचारियों के सामने सवाल है कि क्या हर दिन ऑफिस जाना जरूरी है या हफ्ते में कुछ दिन घर से काम करके भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है? इस सवाल पर हुई अलग-अलग रिसर्च ने बेहद खास तस्वीर सामने रखी है. इनके मुताबिक, हफ्ते में दो से तीन दिन ऑफिस और बाकी दिन घर से काम करना कई कर्मचारियों के लिए बेहतर संतुलन हो सकता है.

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हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस जाना हो सकता है बेहतर

रिसर्च के मुताबिक, हाइब्रिड वर्क मॉडल यानी कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम करने का तरीका कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है. एक बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी में 1,500 से ज्यादा कर्मचारियों पर की गई स्टडी में कुछ कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन घर से काम करने की सुविधा दी गई थी, जबकि दूसरे कर्मचारी पूरे समय ऑफिस से काम कर रहे थे.

दो साल तक कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने पर पाया गया कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों के काम की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई. इतना ही नहीं, ऐसे कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की संभावना भी कम रही. इसका असर खास तौर पर महिलाओं और लंबी दूरी तय करके ऑफिस आने वाले कर्मचारियों में देखा गया.

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दो दिन ऑफिस जाने वालों का वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर

एक दूसरी स्टडी में 148 कर्मचारियों को अलग-अलग संख्या में ऑफिस आने के लिए कहा गया. इसमें जिन कर्मचारियों ने हफ्ते में करीब दो दिन ऑफिस से काम किया, उन्होंने बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस, नौकरी से ज्यादा संतुष्टि और कम अकेलापन महसूस करने की बात कही. खास बात यह रही कि उनके काम के प्रदर्शन पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा.

इन नतीजों से संकेत मिलता है कि हर दिन ऑफिस बुलाने के बजाय कर्मचारियों को हफ्ते में कुछ दिन घर से काम करने की सुविधा देना उनके अनुभव को बेहतर बना सकता है.

हर काम घर से करना भी नहीं है सही

हालांकि, रिसर्च यह भी बताती है कि ऑफिस में साथ बैठकर काम करने के अपने फायदे हैं. पांच देशों में किए गए प्रयोगों में पाया गया कि वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने पर नए और रचनात्मक आइडिया आने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. वहीं, करीब 2 करोड़ रिसर्च पेपर और 40 लाख पेटेंट के विश्लेषण में सामने आया कि रिमोट टीमों में नई खोज या बड़ी सफलता मिलने की संभावना उम्मीद से कम थी.

इसका मतलब है कि नए आइडिया पर चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम के साथ मिलकर किसी समस्या का हल निकालने जैसे कामों के लिए आमने-सामने बैठना मददगार हो सकता है. वहीं, ऐसे काम जिनमें ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, उन्हें घर से भी किया जा सकता है.

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ऑफिस बुलाने के नियम में भी होनी चाहिए सीमा

रिसर्च में एक और पहलू सामने आया है. अगर कंपनियां कर्मचारियों के लिए ऑफिस आने के दिनों की न्यूनतम संख्या तय करती हैं, लेकिन अधिकतम दिनों की कोई सीमा नहीं रखतीं, तो धीरे-धीरे ऑफिस आने का दबाव बढ़ सकता है. ब्रिटेन के 1,000 से ज्यादा मैनेजरों पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी के लिए कम योग्य समझे जाने की आशंका हो सकती है. यानी कुछ जगहों पर ऑफिस में मौजूद रहना भी करियर में आगे बढ़ने से जुड़ सकता है.

एक ही दिन ऑफिस आए पूरी टीम

रिसर्च का एक अहम सुझाव यह भी है कि ऑफिस आने वाले दिन पूरी टीम के लिए एक जैसे होने चाहिए. करीब 48,000 कर्मचारियों पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि जिन टीमों में ऑफिस आने का समय ठीक से तय नहीं था, वहां इनोवेशन पर ज्यादा असर पड़ा. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कर्मचारी ऑफिस तो पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले सहयोगी वहां मौजूद नहीं होते. ऐसे में उन्हें ऑफिस आने का फायदा नहीं मिलता और वे वीडियो कॉल के जरिए ही काम करते हैं.

कंपनियों और कर्मचारियों के लिए क्या है सही तरीका?

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रिसर्च के नतीजों के आधार पर हाइब्रिड वर्क मॉडल को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए तीन बातें अहम मानी गई हैं-

हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस- ऑफिस आने के दिनों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए. टीम के लिए एक जैसे दिन-कोशिश हो कि पूरी टीम एक ही दिन ऑफिस आए, ताकि साथ बैठकर काम हो सके. काम के हिसाब से जगह तय करें- ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम मीटिंग और नए कर्मचारियों की मेंटरिंग जैसे काम ऑफिस में हों, जबकि ज्यादा फोकस वाले काम घर से किए जा सकते हैं.

कुल मिलाकर, रिसर्च किसी एक वर्क मॉडल को सभी के लिए सही नहीं बताती. लेकिन इसके नतीजे यह जरूर संकेत देते हैं कि हर दिन ऑफिस बुलाना ही बेहतर प्रदर्शन की गारंटी नहीं है. कंपनियों को कर्मचारियों की जरूरत, काम की प्रकृति और टीम के तालमेल को ध्यान में रखकर ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के बीच संतुलन बनाना चाहिए.

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