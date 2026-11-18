उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 2027 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से पूर्वांचल की राजनीति को साधने का सियासी दांव चलने जा रहे हैं. इस दौरे को पूर्वांचल की राजनीति को साधने और 'मिशन 2027' के लिए जमीन तैयार करने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

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गोरखपुर यात्रा के बहाने अखिलेश की इस कोशिश को बीजेपी के मजबूत राजनीतिक क्षेत्र में सपा की पैठ बढ़ाने और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के तौर पर देखा जा रहा है. यात्रा का मुख्य फोकस पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के साथ-साथ दिग्गज नेता रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के परिवार के जरिए पूर्वांचल के ब्राह्मण वोट बैंक को साधने पर रहेगा.

वे हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक प्रभाव के जरिए पूर्वांचल की करीब 24 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे. सपा की इस रणनीति के केंद्र में ब्राह्मण राजनीति और पीडीए का सियासी समीकरण भी माना जा रहा है.

गोरखपुर में पीडीए रथ पर सवार होंगे अखिलेश

अखिलेश यादव बुधवार को दोपहर 12 बजे लखनऊ से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह पीडीए रथ पर सवार होकर करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए चौरीचौरा के लिए रवाना होंगे. इस दौरान रोड शो गोरखपुर शहर और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा. रास्ते में कई स्थानों पर सपा कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करेंगे.

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अखिलेश यादव दोपहर करीब 2 बजे चौरीचौरा पहुंचेंगे. यहां देवकही गांव में शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके साथ ही स्वर्गीय विनय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. चौरीचौरा में उनका कार्यक्रम करीब डेढ़ घंटे तक चलेगा. गोरखपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में इस रोड शो के दौरान रास्ते में कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा अखिलेश का स्वागत किया जाएगा.

हरिशंकर तिवारी के सियासी प्रभाव को साधने का दांव

अखिलेश यादव की गोरखपुर यात्रा का सबसे अहम राजनीतिक पहलू हरिशंकर तिवारी के परिवार से उनकी मुलाकात है. चौरीचौरा के कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव जटाशंकर स्थित तिवारी हाता पहुंचेंगे, जहां पर वह पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी और चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात करेंगे. तिवारी परिवार के साथ हाता में अखिलेश यादव करीब आधा घंटा बिताएंगे.

राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अखिलेश की इस मुलाकात को हरिशंकर तिवारी के सियासी रसूख के सहारे पूर्वांचल की करीब 24 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने और बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश माना जा रहा है. हरिशंकर तिवारी का पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रहा है.

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हरिशंकर तिवारी के परिवार के साथ अखिलेश यादव की यह मुलाकात सियासी लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. इसके जरिए सपा पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने और बीजेपी के सामने नया समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर सकती है.

मिशन 2027 के लिए पूर्वांचल में मोर्चेबंदी

गोरखपुर को सियासी केंद्र बनाकर अखिलेश यादव की यह यात्रा सिर्फ एक स्थानीय कार्यक्रम तक सीमित नहीं मानी जा रही है. इसके जरिए सपा आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पूर्वांचल में राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहती है. पार्टी की नजर क्षेत्र की करीब 24 विधानसभा सीटों पर है, जहां जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये सीटें गोरखपुर और महाराजगंज के आसपास की हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रोड शो और हरिशंकर तिवारी परिवार से मुलाकात के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी को उसके मजबूत क्षेत्र में राजनीतिक चुनौती देने का संदेश भी देना चाहते हैं. अब देखना होगा कि सपा का यह सियासी दांव पूर्वांचल में पार्टी के लिए कितना असरदार साबित होता है.

अखिलेश के दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

सपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश यादव के बुधवार को गोरखपुर दौरे की रूपरेखा इस प्रकार है. दोपहर 12:00 बजे अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पीडीए रथ पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत करेंगे. इसके बाद दोपहर 2:00 बजे वो चौरीचौरा क्षेत्र के देवकही गांव पहुंचेंगे. यहां शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर स्वर्गीय विनय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. वे करीब डेढ़ घंटे तक यहां रुकेंगे.

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अखिलेश यादव दोपहर 3:30 बजे चौरीचौरा से गोरखपुर शहर के लिए रवाना होंगे. इसके बाद दोपहर 3:45 बजे हरिशंकर तिवारी के घर जटाशंकर स्थित 'तिवारी हाता' पहुंचेंगे और तिवारी परिवार के सदस्यों के साथ करीब आधा घंटा बिताएंगे. शाम 4:15 बजे तिवारी हाता से गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां से वे लखनऊ लौट जाएंगे.

सपा नेताओं का कहना है कि इस दौरे से पूर्वांचल में पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगा, जबकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर इस बात पर टिकी है कि अखिलेश यादव इस दौरान राजनीतिक समीकरण किस तरह से साधते हुए नजर आएंगे, इसके अलावा सीएम योगी के गृह जनपद से शुरू होने वाली इस मोर्चेबंदी का आगामी चुनावों में कितना असर देखने को मिलता है.

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