पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर (विवेक विहार) इलाके में मकान हादसे ने एक हंसते-खेते परिवार को उजाड़ कर रख दिया. मंगलवार को हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले तीन साल के मासूम बच्चे के मामा बाबू गुप्ता फफक-फफक कर रो पड़े.

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बाबू गुप्ता पिछले करीब 10 सालों से अपनी बहन खुशबू और बहनोई कन्हैया को लगातार समझा रहे थे कि वो इस जर्जर और करीब 50 साल पुराने किराए के मकान को खाली कर दें. उन्हें डर था कि मकान की खस्ताहाल स्थिति कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

उन्होंने बताया कि काम करने की जगह पास होने के कारण उनकी बहन के परिवार ने वो मकान नहीं छोड़ा और आखिरकार उनका ये डर सच साबित हो गया. उन्होंने कहा, 'अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती, तो आज मेरा भांजा जिंदा होता.'

बेटे की मौत, बेटी भी अस्पताल में भर्ती

इस भयानक हादसे ने कन्हैया की दुनिया ही बदल दी है. हादसे में उनके तीन साल के बेटे देवांश उर्फ 'लड्डू' की मौत हो गई. उनकी पत्नी भी घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि उनकी बेटी पहले से ही अस्पताल में थी. कन्हैया ने बताया, 'दिवाली के दिन मेरी बेटी छत से गिर गई थी, जिससे उसका पैर टूट गया था. वो तभी से अस्पताल में भर्ती है और मैं वहीं था. जिस वक्त मकान गिरा, मेरी पत्नी और बेटा घर पर ही थे.'

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परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि अभी तक कन्हैया के पिता को उनके पोते की मौत की खबर नहीं दी गई है, क्योंकि घटना के वक्त वो अपनी ड्यूटी पर थे. परिवार के लोग उन्हें ये खबर थोड़ी देर से देने की बात कह रहे हैं.

रेलवे ट्रैक के पास बना था जर्जर मकान

दरअसल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ज्वाला नगर की गली नंबर 6 में एक ग्राउंड-प्लस-टू-मंजिला जर्जर इमारत की छत गिर गई थी. टी-आर्न बीम और स्टोन स्लैब से बनी ये इमारत रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास स्थित है. इस हादसे में कुल छह लोग मलबे के नीचे दब गए थे.

जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने बताया कि ये मकान 40 से 50 साल पुराना था. गुजरती ट्रेनों की वजह से होने वाले वाइब्रेशन के कारण मकान में दरारें आ गई थीं, लेकिन मकान मालिक ने समय पर इसकी मरम्मत नहीं कराई, जिससे ये कमजोर होता चला गया. मलबे को हटाते समय बाकी बचे हिस्से में भी दरारें देखी गईं, जिसके बाद नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई.

मौके पर पहुंचे MCD नॉर्थ जोन के चेयरमैन पंकज लूथरा ने कहा कि इमारत बेहद जर्जर हालत में थी और उसे तुरंत बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत थी, जो कभी नहीं कराई गई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए करीब मकान मालिक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

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एक महीने में दिल्ली में चौथा बड़ा हादसा

राजधानी दिल्ली में पिछले एक महीने के भीतर इमारत ढहने की ये चौथी बड़ी घटना है. इससे पहले 25 अक्टूबर को पूर्वोत्तर दिल्ली के हर्ष विहार में एक पुराना मकान गिरने से पिता-पुत्र की मौत हो गई थी. इसके बाद 5 नवंबर को पुरानी दिल्ली के हौज काजी क्षेत्र में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से सात लोगों की जान चली गई थी. वहीं, 15 नवंबर को पहाड़गंज में भी एक मकान ढहने से कई लोग घायल हो गए थे.

लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने पुराने और जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

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