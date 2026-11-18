बॉलीवुड में अक्सर सितारों के लुक, फिटनेस और परफेक्ट बॉडी की चर्चा होती है, लेकिन कभी-कभी कोई ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जो खूबसूरती की परिभाषा ही बदल देता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई में 18 नवंबर 2026 को हुए 'द अर्थशॉट प्राइज' (The Earthshot Prize) इवेंट में, जहां शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत अपने स्टाइलिश अंदाज से लाइमलाइट में आ गईं. रॉयल ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत कटआउट ड्रेस में मीरा किसी फैशन डीवा से कम नहीं लगीं. हालांकि, उनके लुक में सबसे ज्यादा ध्यान किसी महंगे आउटफिट या एक्सेसरी ने नहीं, बल्कि उनके पेट पर नजर आ रहे स्ट्रेच मार्क्स ने खींचा. मीरा ने इन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने पोज दिए. उनकी तस्वीरें अब चर्चा में हैं.

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कटआउट ब्लू ड्रेस में मीरा का ग्लैमरस अंदाज

मुंबई में हुए इस खास इवेंट के लिए मीरा राजपूत ने रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग कटआउट ड्रेस चुनी. ड्रेस का फिटेड सिल्हूट और कमर के पास बनी कटआउट डिटेलिंग उनके लुक को बेहद स्टाइलिश बना रही थी. कमर के बीचोंबीच लगा बक्कल इस आउटफिट को अलग टच दे रहा था. वहीं, ड्रेस के साथ अटैच लॉन्ग केप उनके लुक में ड्रामेटिक और रॉयल अंदाज जोड़ रहा था. मीरा ने अपने इस लुक को जिस कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया, उसने रेड कार्पेट पर सबका ध्यान खींच लिया.

स्ट्रेच मार्क्स छिपाने की नहीं की कोशिश

इवेंट से मीरा की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा उनके पेट के पास नजर आ रहे स्ट्रेच मार्क्स की हो रही है. आमतौर पर जहां लोग कैमरे के सामने अपने शरीर की छोटी-छोटी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, वहीं मीरा ने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने अपनी ड्रेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया और बेझिझक पोज दिए. उनका ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है.

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क्लच से लेकर हेयरस्टाइल तक, हर चीज थी खास

मीरा ने अपने आउटफिट के साथ एक्सेसरीज भी काफी स्टाइलिश चुनी थीं. हाथ में शिमरी क्लच उनके लुक को पार्टी रेडी बना रहा था. इसके साथ उन्होंने मिनिमल रिंग्स और स्टाइलिश ब्रेसलेट्स पहने थे. मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल और ग्लोइंग मेकअप चुना. खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स उनके पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे थे. मीरा का यह अंदाज ग्लैमर और एलिगेंस का शानदार कॉम्बिनेशन नजर आया.

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