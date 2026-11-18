Grand Theft Auto 6 की लॉन्चिंग में अभी एक दिन बाकी है. 13 साल के बाद लॉन्च होने जा रहे गेम को लेकर गेमर्स के बीच अलग ही दीवानगी नजर आ रही है. कोई ऑफिस की छुट्टी ले रहा है, कोई जल्दी एक्सेस पाने के लिए दूसरे देश की लोकेशन लगा रहा है. साथ ही इस गेम ने कमाई के मामले में भी कई रिकॉर्ड बना लिए हैं.

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बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लॉन्चिंग को लेकर फैंस के बीच में अलग ही लेवल का क्रेज है. रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिटेन में तो लोगों ने गेम खेलने के लिए पहले से ही छुट्टी ले ली है.

कई लोगों ने GTA 6 की लॉन्चिंग वाले दिन के लिए छुट्टी ले ली है और सुबह जल्दी उठने के लिए 5 बजे का अलार्म भी सेट कर लिया है. कई लोगों ने ऑफिस में छुट्टी लेने की वजह GTA 6 को मेंशन किया है.

12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने ली छुट्टी

गेम के लिए ब्रिटेन में करीब 70 हजार कंपनियों में काम करने वाले 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने छुट्टी ली है. ये जानकारी HR सॉफ्टवेयर कंपनी BrightHR ने दी है. छुट्टी लेने वाले 4.6 परसेंट कर्मचारियो ने GTA 6 को छुट्टी लेने की वजह बताया है.

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GTA 6 को सवा करोड़ प्री-ऑर्डर मिले

GTA 6 की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस गेम को करीब 1.2 करोड़ प्री ऑर्डर मिल चुके हैं. इससे करीब 1.18 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया है. ये जानकारी मार्केट इंटेलीजेंस फर्म सेंसर टावर ने दी है.

GTA 6 का साइज करीब 212 GB है. इसे डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलेगा. ब्रिटेन के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने GTA 6 क लॉन्चिंग के दौरान बढ़ने वाले ट्रैफिक को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है और नेटवर्क कैपिसिटी में भी इजाफा किया है.

GTA 6 के लिए अमेरिका सेना दिया छुट्टियों का ऑफर

GTA 6 का क्रेज अमेरिकी सेना भी समझ रही है और उसने गेम खेलने के लिए खास ऑफर दिया है. जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में तैनात अमेरिकी सेना की थर्ड इनफेनट्री डिविजन ने कुछ सैनिकों को गेम की लॉन्चिंग के साथ ही चार दिन की छुट्टी देने का ऑफर दिया है, जिसमें एक शर्त भी है.

शर्त है कि सैनिकों को कम से कम दो साल के लिए दोबारा सेना में भर्ती होने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा. यह ऑफर सिर्फ 1 अगस्त से 12 नवंबर के बीच दोबारा भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए किया था. 130 सैनिक इसके लिए एलिजिबल हुए थे और उनमें से 20 ने इस ऑफर को चुना है.

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न्यूजीलैंड की लोकेशन सेट करके गेम का जल्दी एक्सेस चाहते हैं

रिपोर्ट में बताया है कि कुछ गेमर्स ऐसे हैं, जो GTA 6 का पहले एक्सेस चाहते हैं और इसके लिए वे अपनी लोकेशन न्यूजीलैंड सेट कर रहे हैं.

दरअसल, GTA 6 अलग-अलग देशों में स्थानीय समय के मुताबिक आधी रात में रिलीज होगा. न्यूजीलैंड की भौगोलिक स्थिति और इंटरनेशनल डेट लाइन के करीब होने की वजह से वहां गेम सबसे पहले उपलब्ध होगा. कई गेमर्स ने अपने कंसोल की रीजन सेटिंग्स में बदलकर उसको न्यूजीलैंड करने की कोशिश कर रहे हैं.

गेमिंग दुनिया का बड़ा इवेंट GTA 6?

GTA 6 की पॉपुलैरिटी ने दिखा दिया है कि यह सिर्फ गेम लॉन्च नहीं रह गया है. रिपोर्ट में बताया है कि यह दुनिया का बड़ा इवेंट बनने जा रहा है. 13 साल के लंबे इंतजार के बाद फैंस इसके लिए अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं.

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