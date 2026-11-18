बॉलीवुड में इन दिनों एक ऐसी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाती है. बात हो रही है फिल्म 'रामायण' की. बड़े पर्दे पर भगवान श्रीराम की कहानी दिखाने की तैयारी के बीच अब फिल्म को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं. मुंबई के कुछ हिंदू संगठनों ने मेकर्स पर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की मूल कथा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, संगठनों ने लोगों से फिल्म नहीं देखने और इसके दूसरे पार्ट का भी विरोध करने की अपील की है.

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रावण के किरदार पर सबसे ज्यादा बवाल, आखिर क्यों नाराज हैं संगठन?

17 नवंबर को मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने फिल्म के कई दृश्यों पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि फिल्म में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण के किरदारों को उस तरह पेश नहीं किया गया है, जैसा वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन मिलता है.

हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य समन्वयक सुनील घनवट ने फिल्म का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर रामायण की मूल भावना को बदला जा रहा है. उन्होंने हिंदुओं से फिल्म का बहिष्कार करने की अपील भी की.

संगठनों की सबसे बड़ी नाराजगी रावण के किरदार को लेकर है. उनका आरोप है कि फिल्म में रावण को शोषितों का रक्षक और गरीबों को सोने के घर देने वाले राजा के तौर पर दिखाया गया है. संगठन इसे रामायण की स्थापित कथा से अलग प्रस्तुति बता रहे हैं.

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शूर्पणखा के पति से लेकर सीता के युद्ध तक, इन दृश्यों पर उठे सवाल

विवाद सिर्फ रावण के किरदार तक सीमित नहीं है. संगठनों ने फिल्म के कुछ खास दृश्यों पर भी आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि फिल्म में रावण द्वारा शूर्पणखा के पति विद्युतजीव की हत्या करते हुए दिखाया गया है, जबकि इस प्रसंग को लेकर उनकी आपत्ति है. इसके अलावा भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को रावण की सेना से भागते हुए दिखाने और माता सीता को राक्षसों से युद्ध करते हुए पेश करने वाले दृश्यों पर भी सवाल उठाए गए हैं.

संगठनों का दावा है कि इन घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में इस रूप में नहीं मिलता. उनका कहना है कि जब किसी धार्मिक ग्रंथ पर फिल्म बनाई जाती है, तो उसकी मूल कथा और पात्रों की मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है.

सेंसर बोर्ड पर भी बरसे हिंदू संगठन

फिल्म के विरोध के साथ ही हिंदू संगठनों ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड पर भी सवाल खड़े किए हैं. सुनील घनवट का आरोप है कि सेंसर बोर्ड दूसरे धर्मों की भावनाओं को लेकर ज्यादा सतर्क रहता है, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक विषयों पर वैसी संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती.

उन्होंने मांग की कि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से पहले सेंसर बोर्ड के सदस्यों को संबंधित धर्मग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए. साथ ही उन्होंने फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज का भी विरोध करने की बात कही.

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सनातन संस्था ने भी जताई नाराजगी

इस विवाद में सनातन संस्था की भी एंट्री हो गई है. संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक ने फिल्म में कथित बदलावों पर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि रामायण पर फिल्म बनाने वालों को मूल ग्रंथ में वर्णित घटनाओं के अनुरूप ही प्रसंग दिखाने चाहिए.

उनके मुताबिक, फिल्म में कई प्रसंगों को बदलकर पेश किया गया है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता.

मेकर्स की तरफ से अभी नहीं आया जवाब

फिलहाल फिल्म 'रामायण' को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक बहस तेज हो गई है. एक तरफ हिंदू संगठन फिल्म के कथित बदलावों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस विवाद पर फिल्म निर्माताओं का पक्ष सामने आना बाकी है.

इंडिया टुडे/आजतक के मुताबिक, इस मामले में मेकर्स से संपर्क किया गया था, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला था. अब देखना होगा कि फिल्म की टीम इन आरोपों पर क्या सफाई देती है और रिलीज से पहले यह विवाद क्या मोड़ लेता है.

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