कुलगाम में 8 दिन से जारी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. हमले का मास्टरमाइंड आतंकी लतीफ भट एनकाउंटर में मारा गया है. सुरक्षाबलों ने उसे आखिरी मौका देते हुए वीडियो रॉल के जरिए सरेंडर करने को कहा था, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया.

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लतीफ कुलगाम की एक मस्जिद में छिपा हुआ था. सुरक्षाबलों ने खास संयम बरता जिससे मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे. उसे बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, जिनमें से कुछ उस मस्जिद के अंदर भी गिरे. जैसे ही लतीफ मस्जिद से बाहर निकला, उसे परिसर के बाहर गोली मार दी गई.

11 नवंबर को कुलगाम में किया था हमला

लश्कर कमांडर लतीफ भट ने आतंकी उमर निसार डार के साथ मिलकर 11 नवंबर को अखरान (मीर बाजार के पास) के CRPF चौकी पर हमला किया था. इसमें तीन जवान घायल हो गए थे. 10 तारीख को दोनों ने इलाके और पुलिस की आवाजाही की रेकी की थी. इस हमले में तीन जवान घायल हो गए थे, हालांकि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. सुरक्षाबलों ने लतीफ भट का एनकाउंटर करके उस हमले का बदला ले दिया है.

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600 लोगों से हुई थी पूछताछ

इस मामले में पुलिस पिछले 8 दिनों से व्यापक सर्च अभियान चलाए हुए थी. सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी. घेराबंदी वाले इलाकों में आने-जाने के सभी रास्तों पर कई स्तरों के चेकपॉइंट बनाए गए. यहां से गुजरने वाले लोगों की जांच की गई और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई. घेराबंदी वाले गांवों के निवासियों से भी पूछताछ की गई.

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लगभग 600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई. इनमें से कई लोगों को आधिकारिक तौर पर हिरासत में भी लिया गया.

16 नवंबर को भाग निकला था लतीफ

इससे पहले 16 नवंबर को लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ भट को कुलगाम के लारू इलाके में घेरा गया था. लेकिन मुठभेड़ के दौरान वह सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग निकला था.

हालांकि, उस मुठभेड़ के दौरान आतंकी उमार निसार डार मार गिराया गया.

17 नवंबर को CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

लतीफ भट कुलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था. इस मामले की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए थे. जांच में सामने आया कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादी उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर कई इलाकों की रेकी की थी.

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इन दोनों की ये साजिश वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई थी. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 को उमर निसार डार और लश्कर कमांडर लतीफ भट ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया था.

दोनों ने मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम जैसे इलाकों में घूमकर सुरक्षा बलों पर हमले के लिए ठिकानों की पहचान की थी. इसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोनों ने मिलकर अखरान में CRPF के एक नाके पर अचानक हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे.

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