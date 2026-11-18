पुणे पुलिस ने 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक आरोप है कि उसने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बताकर पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों से 11 महीनों में 35 लाख रुपये की ठगी की. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी हितेश प्रमोद कुलकर्णी, जो बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट के पास की सोसाइटी में रहता है, ने खुद को 'IAS अधिकारी' बताकर लोगों का भरोसा जीता और सोसाइटी का चेयरमैन बन गया. उसने लोगों से वादा किया कि वह लॉटरी के जरिए उन्हें बिना बिके फ्लैट दिला देगा. इसके नाम पर उसने लोगों से पैसे लिए और फर्जी हस्ताक्षर करके 'नो-ड्यूज सर्टिफिकेट' (बकाया न होने के प्रमाण पत्र) जारी कर दिए.

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पुलिस के मुताबिक, उसने सोसाइटी के सचिव और कोषाध्यक्ष के जाली हस्ताक्षर करके सोसाइटी की ऑनलाइन बैंकिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और पैसे अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए. बानेर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर राजू जाधव ने बताया कि कुलकर्णी ने कभी IAS की परीक्षा पास नहीं की है, वह सिर्फ 12वीं पास है. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

साल 2025 में, पुणे जिले के चिखली में रहते हुए, कुलकर्णी ने अपने परिवार और पड़ोसियों को बताया कि वह IAS अधिकारी बन गया है. उसके पिता ने भी लोगों को यही बताया और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी उसकी इस 'उपलब्धि' के बारे में खबरें छापीं. जाधव ने बताया कि बालेवाड़ी में शिफ्ट होने के बाद, उसने वहां के निवासियों को सम्मान समारोहों की तस्वीरें और अखबार की खबरें दिखाईं. वह खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों के साथ बिल्डर के पास गया और सोसाइटी का कंट्रोल सौंपने का दबाव बनाया. उसे IAS अधिकारी मानकर ही सोसाइटी के लोगों ने उसे चेयरमैन बना दिया.

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आरोपी ने ऐसे किया लोगों के साथ फ्रॉड

हाउसिंग सोसाइटी ने वन-टाइम मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर जमा किए गए 37 लाख रुपये एक सरकारी बैंक की पिंपले सौदागर शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखे थे. आरोप है कि कुलकर्णी ने इस FD पर 10 लाख रुपये का लोन लिया और उस रकम को सोसाइटी के पौड फाटा शाखा वाले बचत खाते में ट्रांसफर कर दिया. इसके बाद उसने चेक के जरिए 5 लाख रुपये निकाले और बाकी 5 लाख रुपये अपने खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिए. बाद में, उसने FD को समय से पहले बंद करने के लिए जाली हस्ताक्षरों के साथ एक और आवेदन जमा किया. लोन का हिसाब-किताब होने के बाद, बैंक ने बची हुई 27 लाख रुपये की रकम सोसाइटी के खाते में ट्रांसफर कर दी.

पुलिस के अनुसार कुलकर्णी ने इस रकम को सोसाइटी के खाते में पहले से मौजूद 3 लाख रुपये के साथ मिलाकर, अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया और खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया. एक अन्य मामले में, उसने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों और परिचितों से कहा कि MHADA (महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के 5-6 फ्लैट उपलब्ध हैं और वह बिल्डर के जरिए उन्हें ये फ्लैट दिला सकता है. पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने अलॉटमेंट लेटर मांगे, तो उसने बिल्डर के किसी कर्मचारी के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई और चैटजीपीटी (ChatGPT) का इस्तेमाल करके तैयार किए गए लेटर उन्हें भेज दिए.

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कुछ लोगों ने इन फ्लैटों के लिए सोसाइटी के खाते में पैसे जमा किए. जब ​​फ्लैट अलॉट नहीं हुए, तो उसने कुछ लोगों के पैसे वापस कर दिए, लेकिन एक व्यक्ति को केवल आधी रकम ही लौटाई. उस व्यक्ति ने फिर सोसाइटी से संपर्क किया, जिससे इस कथित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. मामले की आगे की जांच चल रही है.

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