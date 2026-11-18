प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र स्थित बेंती राजभवन में चल रही तीन दिवसीय श्रीराम कथा के पहले दिन के समापन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कथा पर रोक की मांग और चुनावी लाभ के आरोपों का जवाब दिया. धीरेंद्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि संविधान उन्हें धर्म के प्रचार-प्रसार का अधिकार देता है और उनकी कथा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म के लिए पांचों साल अनवरत चलती रहती है.

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कथा पर रोक और चुनावी लाभ के आरोपों पर जवाब

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कथा पर रोक लगाने की मांग पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह किसी को सफाई नहीं देंगे, क्योंकि सभी अपना काम कर रहे हैं. संविधान उन्हें अपने धर्म के प्रचार-प्रसार का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि कथा पर ही रोक लगाने की बात क्यों होती है, नमाज और चर्च की प्रार्थना को भी रोकने की बात होनी चाहिए. कहने वाले कहते रहते हैं, लेकिन हिंदू अब जाग रहा है और प्रखरता से जवाब दे रहा है. चुनावी लाभ के आरोप पर उन्होंने कहा कि उनकी कथा पांचों साल चलती है, सिर्फ चुनाव में नहीं.

भगवान श्रीकृष्ण पर कथित बयान को लेकर दी सफाई

भगवान श्रीकृष्ण पर दिए गए कथित बयान को लेकर उपजे विवाद पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि तीन घंटे की पूरी कथा को महज तीन मिनट की रील से नहीं समझा जा सकता है. उनकी बात को आधा काटकर प्रसारित किया गया और लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई. बाबा बागेश्वर ने कहा कि पूरे संदर्भ में कथा सुनने पर सारा भ्रम दूर हो जाएगा. इस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया गया है. कथा कहने वाला कोई भी संत भगवान श्रीकृष्ण की निंदा कभी नहीं कर सकता.

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मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर लिया संकल्प

अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राम और श्याम एक ही हैं, यदुवंशी और रघुवंशी सभी बराबर हैं और हमारे यहां जातिवाद या भेदभाव नहीं है. उन्होंने नारा दिया कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि वह 21 तारीख को बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और वहीं से यह संकल्प लेंगे कि औरंगजेब के कलंक की निशानी मिटे और कृष्ण कन्हैया वहां भव्य रूप में विराजमान हों. इसके लिए वह हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे.

कुंडा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़

गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में बाबा बागेश्वर तीन दिवसीय श्रीराम कथा कर रहे हैं. पहले दिन कथा के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये तमाम बयान दिए. इस धार्मिक आयोजन में पहले ही दिन कथा सुनने के लिए करीब एक लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया है. तय कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 20 नवंबर को इसी स्थान पर बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है.

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