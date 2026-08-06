बड़े काम की है दालचीनी, नींबू के छिलके संग यूं करें इस्तेमाल, महक जाएगा पूरा घर

नींबू का इस्तेमाल हर घर में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके छिलके भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं. नींबू के छिलकों को स्किन के लिए वरदान माना जाता है, मगर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद आसान किचन हैक तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सिर्फ नींबू के छिलके, तेजपत्ता और पानी की जरूरत होती है. दावा किया जाता है कि इन दोनों चीजों को पानी में उबालने से घर की बदबू दूर हो जाती है, वातावरण ताजगी से भर जाता है और यहां तक कि मच्छर भी दूर भागते हैं.

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इस तरह के दावे इंटरनेट पर काफी वायरल होते है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या यह सच में इतना असरदार है या सिर्फ इंटरनेट का एक और ट्रेंड? आइए जानते हैं इस वायरल नुस्खे के पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई.

नींबू के छिलकों में डी-लिमोनीन नाम का प्राकृतिक तत्व मौजूद होता है, जो इसकी ताजी साइट्रस खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है. वहीं तेजपत्ते में यूकेलिप्टॉल, लिनालूल और यूजेनॉल जैसे खुशबूदार कंपाउड पाए जाते हैं. जब इन्हें पानी में उबाला जाता है तो भाप के साथ ये प्राकृतिक खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है और घर महकने लगता है.

पबमेड पर मौजूद 'फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस' में पब्लिश एक रिव्यू के अनुसार, नींबू के छिलकों के एसेंशियल ऑयल में लिमोनीन सबसे प्रमुख वोलेटाइल कंपाउंड होता है. हालांकि इसकी सटीक मात्रा नींबू की किस्म और उगाने की स्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर यह नींबू के छिलके के एसेंशियल ऑयल का 48% से 70% हिस्सा बनाता है.

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क्या इससे घर की बदबू खत्म हो जाती है?

अगर आपके घर में खाना बनाने की महक, सीलन या हल्की बदबू है तो यह नुस्खा कुछ समय के लिए उसे छिपा सकता है. हालांकि यह बदबू की असली वजह को खत्म नहीं करता, बल्कि केवल अपनी प्राकृतिक खुशबू से उसे दबा देता है. जैसे हम रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम इस वायरल नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अमरीकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, घर के अंदर की हवा को साफ और सेहतमंद रखने के लिए स्रोतों पर प्रदूषण को नियंत्रित करना और वेंटीलेशन में सुधार करना सबसे प्रभावी तरीके हैं, न कि खुशबूदार एयर फ्रेशनर से बदबू को छिपाना.

क्या यह नुस्खा मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाता है?

MDPI में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, नींबू के छिलकों से निकले एसेंशियल ऑयल में एडीस एजिप्टी मच्छरों को दूर भगाने की क्षमता देखी गई है, जिससे रिसर्चर्स का मानना है कि इनका इस्तेमाल नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट बनाने में किया जा सकता है.

पाकिस्तान में उगाई गई साइट्रस की 8 किस्मों के ताजे छिलकों को भाप से डिस्टिल करके स्टडी की गई. इसमें सिट्रस ऑरेंटियम और सिट्रस साइनेंसिस के तेल ने 166 µg/cm² की मात्रा पर मादा मच्छरों से लगभग 45 मिनट तक सुरक्षा दी.

इसी तरह, लैब में तेजपत्ते के अर्क को भी कीटों को दूर भगाने में असरदार पाया गया है.

सच्चाई क्या है?

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सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि इस घोल की खुशबू से मच्छर भाग जाते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों में यह जरूर पाया गया है कि नींबू के छिलकों और तेजपत्ते के एसेंशियल ऑयल में कुछ कीट-रोधी गुण होते हैं. लेकिन घर में केवल नींबू के छिलके और तेजपत्ता उबालने से इतनी मात्रा में एक्टिव तत्व नहीं निकलते कि वे मच्छरों को प्रभावी तरीके से दूर भगा सकें. इसलिए इसे मच्छर भगाने का भरोसेमंद उपाय नहीं माना जा सकता.

घर पर कैसे करें ट्राई?

इस आसान ट्रिक को अपनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

एक पैन में आधा पानी भर लें.

इसमें 1 से 2 नींबू के छिलके डालें.

3 से 4 तेजपत्ते मिला दें.

चाहें तो एक दालचीनी का टुकड़ा या 2 से 3 लौंग भी डाल सकते हैं.

10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.

पानी कम होने लगे तो थोड़ा और पानी डाल दें.

कुछ ही देर में घर में ताजी और प्राकृतिक खुशबू फैलने लगेगी.

नींबू का छिलका और तेजपत्ता का पानी उबलते हुए. (PHOTO:AI)

इस ट्रिक के फायदे

घर में नेचुरल फ्रेशनर जैसा माहौल बनता है. किचन की तेज गंध कुछ समय के लिए कम महसूस होती है. केमिकल एयर फ्रेशनर का विकल्प बन सकता है. फेंके जाने वाले नींबू के छिलकों का दोबारा इस्तेमाल हो जाता है. कम खर्च में घर को ताजगी देने का आसान तरीका है.

किन बातों का रखें ध्यान?

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इस मिक्सर को गैस पर कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें. पानी पूरी तरह सूख जाने पर बर्तन जल सकता है और आग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है. अगर किसी इंसान को तेज सुगंध से एलर्जी या सांस लेने में परेशानी होती है तो कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन जरूर रखें.

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