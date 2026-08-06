पहले दोस्त का गला रेता, फिर शव के साथ ली सेल्फी, हथौड़े से वार का वीडियो भी बनाया

तमिलनाडु के पोलाची के पास मौजूद किनाथुकडावु इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 22 साल एक युवक की उसके दो साथियों ने गला रेतकर हत्या कर दी. आरोप है कि हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव के साथ सेल्फी ली, तस्वीरें अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर भेजीं और फिर मौके से फरार हो गए. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मृतक की पहचान 22 वर्षीय अश्विन के रूप में हुई है. वह किनाथुकडावु के पास सिक्कलम पालयम का रहने वाला था और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था. पुलिस के अनुसार, अश्विन बुधवार रात काम खत्म करने के बाद अपने घर लौटा था. इसके बाद वह अपने एक दोस्त के घर गया, जहां उसने रात बिताई.

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शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब आधी रात के आसपास दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद दो लोगों ने गला रेतकर अश्विन को मौत के घाट उतार दिया. इस घटना पर पुलिस का कहना है कि मर्डर करने के बाद आरोपियों ने ऐसा काम किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने हथियार को शव के पास रखा और सेल्फी ली. इसके बाद फोटो को अपने दोस्तों के पास भेज दिया और फरार हो गए.

शव पर हथौड़े से वार का वीडियो भी आया सामने

इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कथित तौर पर आरोपी मृतक के शव पर हथौड़े से वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथ ही इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी की गई. पुलिस इस वीडियो की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसे किसने रिकॉर्ड किया और किस-किस को भेजा गया. घटना की सूचना मिलने के बाद किनाथुकडावु पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से अश्विन का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी.

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पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं. उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी. शुरुआती जांच में विवाद की बात सामने आई है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी जारी है. पुलिस सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों और सामने आए वीडियो की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का प्रयास है कि इन डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों तक जल्द पहुंचा जाए. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि तस्वीरें और वीडियो किन लोगों तक भेजे गए.

फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. खासकर हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेने और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप ने लोगों को हैरान कर दिया है. स्थानीय लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. फरार दोनों आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही हत्या के पीछे की वजह और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.





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