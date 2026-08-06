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घर की बालकनी और पिलर में सरिए निकले देखे होंगे... कभी सोचा है इन्हें काटते क्यों नहीं?

क्या आप जानते हैं कई घरों में छत पर पिलर और बालकनी में से कुछ सरिया क्यों निकले होते हैं और उन्हें लोग कटवाते क्यों नहीं है?

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घर के पिलर में सरिए निकालने की खास वजह होती है. (Photo: Ai Generated)
घर के पिलर में सरिए निकालने की खास वजह होती है. (Photo: Ai Generated)

आपने कभी किसी नए घर को देखा होगा तो उसकी बालकनी से कुछ सरिए निकलते हुए दिखाई देंगे. इसके अलावा कई घरों या बिल्डिंग की छत पर आधे पिलर बने हुए दिखाई देंगे, जिनमें से भी सरिए निकले होंगे. लेकिन, कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सरिए क्यों निकले होते हैं, जब मकान का कंस्टक्शन वर्क पूरा हो जाता है तो उन्हें काटा क्यों नहीं जाता. तो आज हम आपको जवाब देते हैं कि आखिर ऐसा किस वजह से होता है... 

कई बार मकान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये सरिए सालों तक वहीं दिखाई देते हैं. दरअसल, इसका वजह है अधूरा निर्माण कार्य या कुछ और प्लानिंग. भारत में बहुत से लोग अपना घर एक साथ पूरा नहीं बनाते. पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर कुछ साल बाद पहली मंजिल और उसके बाद दूसरी मंजिल. यही वजह है कि घर बनाते समय इंजीनियर या ठेकेदार कई बार पिलर और छत से सरिए बाहर छोड़ देते हैं. इन सरियों को बाद में बनने वाले कॉलम और बीम से जोड़ दिया जाता है.

इससे होता क्या है कि नई और पुरानी आरसीसी (RCC) संरचना एक-दूसरे से मजबूती से जुड़ जाती है. अगर शुरुआत में ही सारे सरिए काट दिए जाएं, तो भविष्य में नई मंजिल जोड़ना ज्यादा मुश्किल, महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ये कोई जरूरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में आगे भी कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान है तो ये अच्छा ऑप्शन होता है. कई बार भविष्य में कभी निर्माण होता ही नहीं, लेकिन सरिए सालों तक खुले रहते हैं. 

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जब नया निर्माण करते हैं तो काम आसान हो जाता है और इन्हें कंटिन्यूएशन बार कहा जाता है. इन्हें बाद में नए कॉलम से जोड़कर पूरी संरचना को एक इकाई की तरह काम करने लायक बनाया जाता है. 

कई बार पड़ता है गलत असर

दरअसल, कई बार ये दिक्कत का कारण भी बनते हैं. अगर सरिए कई साल तक खुले रहें, तो उन पर बारिश और नमी का असर पड़ सकता है. इससे जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. यही नहीं, खुले सरिए दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं. 
 

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