भुवनेश्वर में 400 ऑटो सीज, रद्द होगा रजिस्ट्रेशन... जानिए वजह

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़े ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं. 17 अगस्त से जारी आंदोलन के दौरान लोअर पीएमजी इलाके में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है. भुवनेश्वर पुलिस ने इस मामले में कैब चालकों की गिरफ्तारी के साथ ही वाहन सीज करने, वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

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कैब चालकों के साथ हुई झड़प, पत्थरबाजी और उपद्रव के बाद भुवनेश्वर पुलिस ने करीब 400 वाहन जब्त करने की कार्रवाई की है. पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों के परमिट रद्द करने की कार्यवाही शुरू करने की बात कही है. इसे लेकर अब भुवनेश्वर की अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीप्ति रंजन पात्र का भी बयान आया है.

दीप्ति रंजन पात्र ने सीज किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही शुरू किए जाने की पुष्टि की है. भुवनेश्वर की अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीप्ति रंजन पात्र ने कहा है कि करीब 400 ऑटो रिक्शा पुलिस की ओर से सीज किए गए हैं, जिनके चालक उपद्रव की घटना में शामिल थे.

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उन्होंने कहा कि पुलिस की सिफारिश पर इन वाहनों के परमिट रद्द करने के लिए मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने यह भी कहा कि इन सभी वाहनों के मालिकों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है. गौरतलब है कि भुवनेश्वर पुलिस ने लोअर पीएमजी इलाके में हुए पथराव और उपद्रव को लेकर खरवेल नगर थाने में सात केस दर्ज किए हैं.

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इन मामलों में 113 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने 60 लोगों को जांच प्रक्रिया में सहयोग करने, अच्छे व्यवहार के कारण पहले ही छोड़ दिया था. पुलिस अधिकारियों ने एक दिन पहले ही 354 वाहन सीज किए जाने की जानकारी देते हुए करीब 400 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी थी.

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