भुवनेश्वर में कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी, पथराव के बाद 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ऑनलाइन कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़े ड्राइवर्स का आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ड्राइवर्स लोअर पीएमजी और मास्टर कैंटीन इलाके में जुटे. प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ऑटो और बाइक खड़ी कर दीं, जिससे आसपास के हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ.

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प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब मौके पर पथराव की घटना सामने आई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति संभालने की कोशिश शुरू की. हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज किए जाने की जानकारी भी सामने आई है.

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पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाना शुरू किया. करीब 50 लोगों को हिरासत में लेकर वहां से ले जाया गया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन भी तैयार रखा था. प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

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पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. हालांकि, घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. लोअर पीएमजी इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है, ताकि दोबारा स्थिति न बिगड़े.

फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है. अधिकारियों की कोशिश है कि प्रदर्शन के चलते इलाके में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो और यातायात व्यवस्था को भी सामान्य रखा जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पथराव की शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

फिक्स्ड फेयर स्ट्रक्चर की मांग

कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स का मुख्य मुद्दा यात्रियों से वसूले जाने वाले किराए को लेकर है. प्रदर्शनकारी सरकार से ऑनलाइन कैब सेवाओं के लिए तय किराया व्यवस्था यानी फिक्स्ड फेयर स्ट्रक्चर लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मौजूदा सिस्टम में ड्राइवर्स के लिए रोजमर्रा का काम आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है.

ड्राइवर्स का तर्क है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ वाहनों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. इसके अलावा रोजाना के अन्य खर्चों का बोझ भी है. इन सबके बावजूद मौजूदा किराया व्यवस्था में उन्हें पर्याप्त कमाई नहीं हो पा रही है. इसी वजह से वे लंबे समय से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं.

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प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और सरकार से उनकी समस्याओं पर जल्द ध्यान देने की अपील की है. उनका कहना है कि किराए को लेकर स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे ड्राइवर्स को काम के बदले उचित आय मिल सके. फिलहाल, आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है और अगले कदम पर नजर बनी हुई है.

लोअर पीएमजी में बढ़ाई गई सुरक्षा

पथराव और पुलिस कार्रवाई के बाद लोअर पीएमजी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ पुलिस संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही है. अधिकारियों की प्राथमिकता प्रदर्शन के दौरान किसी और अप्रिय घटना को रोकना और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. पुलिस स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. आने वाले समय में सरकार और प्रदर्शनकारी ड्राइवर्स के बीच बातचीत होती है या आंदोलन आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजर है.

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