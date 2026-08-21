आ रही वंदे भारत मालगाड़ी ट्रेन...145 Kmph की रफ्तार, कमाल के फीचर्स!

भारतीय रेलवे 'वंदे भारत एक्सप्रेस' और 'वंदे भारत स्लीपर वर्जन' जैसी पैसेंजर ट्रेनों की सफलता के बाद अब देश में 'वंदे भारत फ्रेट ट्रेन' यानी मालगाड़ी चलाने की तैयारी कर रहा है. वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल रन भी शुरू हो गया है, जिसमें ट्रेन ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे के चौमहला-शामगढ़-गुरला सेक्शन पर हुए स्पीड ट्रायल के अंतिम चरण में यह रफ्तार दर्ज की गई. खाली रेक पर किए गए इस परीक्षण के दौरान अलग-अलग स्पीड पर वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की सेफ्टी, स्टेबिलिटी, मूवमेंट और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की जांच की गई.

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चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने वंदे भारत टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इस फ्रेट ईएमयू रेक को तैयार किया है. वंदे भारत फ्रेट ट्रेन के ट्रायल के दौरान रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (RDSO) और चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की टीमें मौजूद रहीं. इस ट्रायल रन का उद्देश्य अलग-अलग स्पीड पर वंदे भारत फ्रेट ट्रेन के रेक की स्थिरता और तकनीकी प्रदर्शन का आकलन करना था.

टेस्टिंग के पहले चरण में रेक को चौमहला और शामगढ़ के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया. इसके बाद इसी सेक्शन पर स्पीड बढ़ाकर 135 किलोमीटर प्रति घंटा की गई. अंतिम चरण में चौमहला और गुरला के बीच रेक ने 145 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम टेस्ट स्पीड हासिल की. यह परीक्षण वेस्ट सेंट्रल रेलवे के नागदा-कोटा-सवाई माधोपुर सेक्शन की अप और डाउन दोनों लाइनों पर किया गया.

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अंदर से कुछ ऐसी दिखेगी वंदे भारत फ्रेट ट्रेन की बोगी. (Photo: X/@icfindrlys)

हाई स्पीड पर सेफ्टी और ब्रेकिंग की जांच

कोटा डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन ने ट्रायल को सफल बताया. उन्होंने कहा कि हाई स्पीड पर रेक की स्टेबिलिटी और मूवमेंट को तकनीकी मानकों के अनुसार परखा गया. ट्रायल के दौरान खाली रेक की इमरजेंसी ब्रेकिंग क्षमता और ब्रेक लगाने के बाद रुकने की दूरी की भी जांच की गई. यानी सिर्फ रफ्तार बढ़ाने पर ही फोकस नहीं रहा, बल्कि तेज गति में रेक को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता का भी परीक्षण किया गया.

इलेक्ट्रिकल और प्रपल्शन सिस्टम की जांच

स्पीड ट्रायल के साथ रेक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच भी जारी है. तय टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिकल और प्रपल्शन सिस्टम की परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है. ये परीक्षण फिलहाल खाली रेक के साथ किए जा रहे हैं. इन जांचों के जरिए यह देखा जा रहा है कि अलग-अलग ऑपरेटिंग परिस्थितियों और गति पर रेक के इलेक्ट्रिकल, मोटर और प्रपल्शन सिस्टम किस तरह काम करते हैं.

वंदे भारत फ्रेट ट्रेन चौड़े स्लाइडिंग डोर, सीसीटीवी सर्विलांस, टेम्परेचर कंट्रोल और फायर डिटेक्शन सिस्टम से लैस होगी. (Photo: X/@icfindrlys)

16 कोच की फ्रेट ट्रेन में कई खास फीचर्स

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वंदे भारत सीरीज की तकनीक पर आधारित यह 16-कोच फ्रेट ईएमयू पार्सल और अन्य सामान की तेज ढुलाई के लिए तैयार की गई है. इसमें 20.32 टन एक्सल लोड वाले बोगी दिए गए हैं. रेक में एडवांस्ड प्रपल्शन और ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा पार्सल लोडिंग को आसान बनाने के लिए खास रोलर फ्लोर सिस्टम मौजूद है. इसमें ऑटोमैटिक चौड़े स्लाइडिंग दरवाजे, तापमान नियंत्रित करने के लिए रेफ्रिजरेटर सुविधा, CCTV सर्विलांस और फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

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