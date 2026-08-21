मराठी यूजर्स ने दी भद्दी गालियां, बच्चों पर कसे ताने, गुस्साईं श्वेता तिवारी, राज ठाकरे से पूछे सवाल

फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी फैंस की चहेती हैं. लेकिन ऑनलाइन ट्रोलिंग का वो हमेशा से सामना करती आई हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टा पर ट्रोलिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाली-गलौज वाली भाषा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं. वो हैरान हैं कैसे फैमिली और बच्चे वाला शख्स ऑनलाइन किसी महिला को अब्यूज कर सकता है.

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श्वेता का ट्रोल्स को जवाब

श्वेता ने इंस्टा स्टोरी पर कई सारे पोस्ट करते हुए यूजर्स को एक्सपोज किया है, जो उन्हें पर्सनल मैसेज कर भद्दी गालियां दे रहे थे. श्वेता ने शख्स की रियल प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. श्वेता ने कुछ ऐसी प्रोफाइल भी शेयर की हैं जहां पर ट्रोलर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे की पार्टी से जुड़ा है. श्वेता ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी से जुडे़ कार्यकर्ताओं पर सवाल उठाए हैं. श्वेता ने पोस्ट शेयर कर लिखा महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नॉर्मल हो गया है. ये परेशानी वाली बात है. इससे लोगों की विकृत मानसिकता का पता चलता है.

उनका कहनाहै ऐसी अभद्र भाषा का यूज कई पढ़े-लिखे और प्रोफेशनल लोग तक कर रहे हैं. ऐसे लोग शामिल हैं जिनके घर में उनकी मां, बहन, पत्नी और बेटियां हैं. उन्होंने सवाल पूछा, किसी दूसरी महिला को गाली देने के बाद आप अपने परिवार के पास कैसे बैठते होंगे?

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श्वेता ने एक प्रोफाइल दिखाई, जिस पर राज ठाकरे के समर्थन से जुड़ी चीजें पोस्ट की गई हैं. पोस्ट में लिखा- एक शख्स राज ठाकरे और उनकी पार्टी का सपोर्टर है. ये चीज मेरे लिए थोड़ी पर्सनल हो गई क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ महाराष्ट्र में रही हूं. मेरे पिता मुंबई में पले बढ़े. मेरा भी यही पर जन्म हुआ. इस शहर में मैं बड़ी हुई. पूरी जिंदगी मैंने मराठी माणुस से जुड़े गर्व और सम्मान को फील किया है. मराठी महिलाओं को गर्व से कहते सुना है कि वो मराठी मुगली हैं.

''मुझे लगता है मराठी संस्कृति महिलाओं के सम्मान, उनकी ताकत और गरिमा का ख्याल रखती है. लेकिन जब कोई मराठी माणुस किसी महिला को पर्सनल मैसेज कर गाली दे, तो हैरान हो जाती हूं. क्या मराठी माणुस का यही मतलब होता है. राठ ठाकरे, मैं जानना चाहती हूं अगर ऐसे लोग आपके समर्थक हैं तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा बिहेवियर जायज है? क्योंकि खुज को मराठी माणुस कहना ही काफी नहीं होता. महिलाओं का सम्मान करना भी मराठी माणुस की पहचान होती है.''

एक्ट्रेस के मुताबिक, ट्रोल्स इस कदर बेशर्म हो चुके हैं कि उनके 8 साल के बेटे और बेटी पलक को लेकर भी भद्दी बातें बोलते हैं. देखना होगा श्वेता के बयान पर राज ठाकरे और उनकी पार्टी का क्या रिएक्शन सामने आता है.

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वर्कफ्रंट पर, श्वेता तिवारी इन दिनों करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ में नजर आ रही हैं.

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