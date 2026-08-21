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महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस, मराठी न आने पर एक्शन

मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण महाराष्ट्र में 1,268 ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस जारी किया गया है. मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में 3,995 चालकों की चेकिंग की गई.

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मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में 4,222 चालकों की जांच की गई. (Photo: ITG)
मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में 4,222 चालकों की जांच की गई. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले व्यावसायिक चालकों के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य चालकों और यात्रियों के बीच संवाद को बेहतर और सुगम बनाना है.

नियम के कड़ाई से क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार से पूरे राज्य में एक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है. अभियान के पहले ही चरण में कुल 1,268 चालकों को मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण नोटिस जारी किया गया है.

'एमएमआर' (मुंबई महानगर क्षेत्र) में कड़ी कार्रवाई

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मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन विभाग की टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया 3,995 चालकों की चेकिंग की गई. केवल मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में कुल 3,995 वाहन चालकों की जांच की गई. इनमें से 604 चालक ऐसे पाए गए जिन्हें दैनिक कामकाज के लायक व्यावहारिक मराठी का ज्ञान नहीं था. इन सभी को तुरंत नोटिस थमाया गया है.

शेष महाराष्ट्र का हाल

मुंबई महानगर क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में 4,222 चालकों की जांच की गई, जिनमें से 664 चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं.

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सीखने का अवसर, लेकिन नियम से छूट नहीं

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन चालकों के प्रति सहानभूतिपूर्ण रुख अपना रहा है. चालकों को भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जा रहा है.

यह जांच अभियान 30 सितंबर 2026 तक निरंतर जारी रहेगा. मंत्री ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी यदि कोई चालक नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. नियम से बचने या इसे टालने की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी.

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