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ओडिशाः हड़ताल के दौरान पथराव पर पुलिस सख्त, 113 कैब ड्राइवर गिरफ्तार

भुवनेश्वर पुलिस ने 113 ड्राइवरों को गिरफ्तार करने के साथ ही 354 वाहनों को जब्त कर लिया है. अधिकारियों ने 400 वाहनों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है.

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पुलिस ने जांच में सहयोग करने पर 60 को छोड़ा
पुलिस ने जांच में सहयोग करने पर 60 को छोड़ा

ओडिशा में ऐप आधारित कैब ड्राइवर यात्रियों से लिए जाने वाले किराये के एक फिक्स स्ट्रक्चर की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल के दौरान भुवनेश्वर में विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गया. भुवनेश्वर के पीएमजी इलाके में प्रदर्शन कर रहे कैब ड्राइवर्स की ओर से किए गए पथराव में एक थाना प्रभारी समेत 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

इसे लेकर भुवनेश्वर पुलिस अब एक्शन में आ गई है. भुवनेश्वर पुलिस ने इसे लेकर खरवेल नगर थाने में सात केस दर्ज किए हैं. इन मामलों में 113 कैब ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने 354 वाहन जब्त कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि 400 वाहनों के परमिट रद्द किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संबंधित वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द किए जा सकते हैं. पुलिस का कहना है कि पकड़े गए 60 लोगों को व्यवहार और जांच प्रक्रिया के दौरान सहयोग का ध्यान रखते हुए रिहा कर दिया गया है. भुवनेश्वर पुलिस के अनुसार लोवर पीएमजी में हुई घटना की जांच आगे की जा रही है.

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पुलिस इस मामले में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. भुवनेश्वर के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स कैब सेवाओं के लिए एक तय किराया व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं.

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हड़ताली ड्राइवर्स का कहना है कि मौजूदा किराया व्यवस्था में काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. कैब ड्राइवर्स का तर्क है कि ईंधन की कीमत, वाहन का रखरखाव और रोजाना के दूसरे खर्च बढ़ने के बावजूद उनको पर्याप्त कमाई नहीं हो पा रही है. कैब ड्राइवर्स ने सरकार से उनकी समस्याओं पर जल्द ध्यान देने और किराया व्यवस्था को लेकर ठोस फैसला लेने की मांग की है.

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