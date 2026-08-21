10 महीने की बच्ची को कार में छोड़कर भूल गई डॉक्टर, सफोकेशन से मौत

अमेरिका के केंटकी में 10 महीने की बच्ची की गर्म कार में दम घुटने से मौत हो गई. बच्ची की पहचान स्कॉटी ग्विन क्रोवेल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसकी 61 वर्षीय दादी डॉ. स्टेसी फेजेनबेकर उसे डेकेयर छोड़ने वाली थीं, लेकिन वह बच्ची को कार में ही भूलकर अपने क्लिनिक चली गईं.

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यह घटना 13 अगस्त को मैडिसनविले शहर में हुई. पुलिस के मुताबिक, डॉ. फेजेनबेकर ने सुबह अपनी पोती को डेकेयर छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी. इसके बाद वह सीधे अपने मेडिकल क्लिनिक चली गईं. बच्ची पीछे की सीट पर कार की सीट में बंधी रह गई.

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करीब आठ घंटे बाद शाम 4 बजे बच्ची के पिता उसे लेने डेकेयर पहुंचे. वहां कर्मचारियों ने बताया कि बच्ची को उस दिन सुबह डेकेयर में छोड़ा ही नहीं गया था. इसके बाद परिवार को पता चला कि बच्ची कार में ही रह गई थी.

जब कार के पास पहुंची डॉक्टर तो हो चुकी थी देर

पुलिस के मुताबिक, जब दादी को इसकी जानकारी हुई तो वह कुछ कर्मचारियों के साथ दौड़कर कार के पास पहुंचीं. बच्ची को बाहर निकाला. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस अधिकारियों ने बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

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जिस दिन यह घटना हुई, वहां का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस था. रिपोर्ट के मुताबिक, कार के अंदर तापमान बढ़कर करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इतनी गर्मी में कई घंटों तक बंद कार में रहने से बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई.

डॉक्टर का कराया गया ड्रग टेस्ट

मैडिसनविले पुलिस के मेजर जेसन मैकनाइट ने बताया कि घटना की जांच जारी है. पुलिस ने डॉ. फेजेनबेकर का ड्रग्स और अल्कोहल टेस्ट भी कराया है. हालांकि, अधिकारियों को इसके पॉजिटिव आने की उम्मीद नहीं है.

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फिलहाल पुलिस ने कोई आरोप दर्ज नहीं किया है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद मामला ग्रैंड ज्यूरी के सामने रखा जा सकता है. बच्ची की मौत की आधिकारिक वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. फेजेनबेकर करीब एक साल पहले अपनी बेटी के पास रहने के लिए मैडिसनविले आई थीं. बच्ची का जन्म 20 सितंबर 2025 को IVF के जरिए हुआ था. परिवार ने सोशल मीडिया पर बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी प्यारी बच्ची."

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