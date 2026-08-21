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Chana Dal Fingers Recipe: बिना सूजी-मैदा, नाश्ते में चना दाल से बनाएं क्रिस्पी फिंगर्स, बच्चे चाटते रह जाएंगे उंगलियां!

शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन है? बचे हुए चावल और चना दाल से बनाएं टेस्टी चावल-चना दाल फिंगर्स. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट यह स्नैक बेहद कम समय और घर की साधारण सामग्री से बन जाता है, इसे हरी चटनी या सॉस के साथ परोसें.

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बचे चावल को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)
बचे चावल को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. (PHOTO:AI)

Chana Dal Rice Fingers Recipe: घर में बच्चे तो उनको खाना खिलाना अपने आप में सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि वो सब्जियों और दालों को देखकर मुंह बनाने लगते हैं. ऐसे में समझ नहीं आता है कि उनके लिए ऐसा क्या बनाया जाए जिसे वो बिना नखरे किए खा लें. अगर आपको भी यही टेंशन रहती हैं तो आज हम आपको चना दाल और चावल के फिंगर्स की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो खाने में बाजार में मिलने वाले फिंगर्स से कम नहीं लगते हैं. 

बच्चे ही नहीं बड़े भी शाम की चाय के साथ इसे चटकारे लेकर खाएंगे, चावल और चना दाल से तैयार यह स्नैक बाहर से बेहद कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट रहता है. खास बात यह है कि इसे घर में मौजूद साधारण चीजों से आसानी से तैयार किया जा सकता है. बच्चों की टिफिन या शाम की छोटी-सी भूख, ये फिंगर्स हर किसी को पसंद आ सकते हैं. आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

चावल-चना दाल फिंगर्स बनाने के लिए सामग्री

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  • चावल – 1 कप
  • चना दाल – ½ कप
  • उबले आलू – 2
  • हरी मिर्च – 2
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच
  • जीरा – ½ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • चाट मसाला – ½ छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – ¼ छोटा चम्मच
  • नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच
  • ब्रेड क्रम्ब्स – ½ कप
  • नमक – स्वादानुसार
  • तेल – तलने के लिए

कैसे बनाएं चावल-चना दाल के फिंगर्स?

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  1. सबसे पहले चावल और चना दाल को अच्छी तरह धोकर करीब चार से पांच घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद अतिरिक्त पानी पूरी तरह निकाल लें.
  2. भीगे हुए चावल और चना दाल को हरी मिर्च और अदरक के साथ मिक्सी में डालकर पीस लें. इसे बहुत बारीक नहीं बल्कि हल्का दरदरा पीसना होता है.
  3. पीसने के बाद मिक्सर को निकाल लें और फिर कड़ाही में डालकर स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं. जब मिक्सर गाढ़ा होकर आटे जैसा हो जाए, तो गैस बंद कर दें.
  4. मिक्सर को कुछ देर ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें मैश किए हुए उबले आलू, हरा धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू का रस और नमक डालें.
  5.  सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक सॉफ्ट लेकिन गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और मिक्सर को लंबा शेप देकर फिंगर्स बना लें.
  6. फिंगर्स को तैयार करने के बाद फिंगर्स को ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह रोल करें, ताकि चारों तरफ क्रिस्पी कोटिंग आ जाए.
  7. कड़ाही में तेल गर्म करें और फिंगर्स को मिडियम फ्लेम पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. इन्हें बहुत तेज आंच पर न तलें, वरना बाहर से जल्दी ब्राउन होकर अंदर से ठीक से नहीं पकेंगे.
  8.  सुनहरे और कुरकुरे होने पर फिंगर्स को टिश्यू पेपर पर निकाल लें और गरमा-गरम सबको परोसे.

चाय और चटनी के साथ मजे से खाएंगे सब

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चावल-चना दाल के गरमा-गरम फिंगर्स को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या मीठी इमली की चटनी के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ भी यह बहुत मजे का लगता है. इस डिश को आपका जब मन हो तुरंत घर पर तैयार कर सकते हैं और इसे मेहमानों को भी नाश्ते में सर्व कर सकते हैं.

प्रो टिप:

फिंगर्स बनाने के लिए घोल का अच्छी तरह गाढ़ा होना जरूरी है. अगर घोल पतला या ढीला रह गया, तो फिंगर्स को शेप देना मुश्किल हो सकता है और तलते समय वो टूट भी सकते हैं. इसलिए मिक्सर को पकाते समय तब तक चलाएं, जब तक वह आसानी से आकार देने लायक न हो जाए.

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