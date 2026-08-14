बालाघाट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दूषित पानी से 19 मासूमों की मौत का किया दावा, MP सरकार पर लगाए आंकड़े छिपाने के गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने दावा किया कि बालाघाट जिले के आदिवासी-बहुल गांवों में दूषित पानी से जुड़ी बीमारी फैलने के कारण 19 बच्चों की मौत हो गई है. उन्होंने राज्य सरकार पर मौतों की असली संख्या छिपाने का आरोप भी लगाया. हालात को बेहद चिंताजनक बताते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता ने प्रभावित गांवों कुंडेकासा, बोंडारी और कोरका का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया.

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एक न्यूज एजेंसी ने उमंग सिंघार के हवाले से बताया, नेता प्रतिपक्ष ने अस्पताल में इलाज करा रहे इन गांवों के बीमार बच्चों से भी मुलाकात की और उनकी हालत के साथ-साथ वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली.

सिंघार ने बीमारी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की. स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि दूषित पानी और संक्रमण के कारण कई दिनों से बीमारी फैल रही थी, जिससे अब तक आस-पास के गांवों में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है.

सिंघार ने प्रभावित बैगा आदिवासी-बहुल गांवों के निवासियों के लिए तुरंत स्वास्थ्य जांच, इलाज, पर्याप्त पोषण और साफ पीने के पानी की मांग की.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "प्रभावित गांवों में दूषित पानी और कुपोषण की आशंका के बीच हालात बेहद चिंताजनक हैं. सरकार को तुरंत हर व्यक्ति, खासकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए."

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कांग्रेस नेता ने बीमार बच्चों के लिए उचित और मुफ्त इलाज, पर्याप्त पोषण और साफ पीने के पानी के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की भी मांग की.

उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को सही इलाज मिले और चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण किसी परिवार को अपना बच्चा न खोना पड़े.

सिंघार ने प्रशासनिक चूक की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की.

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की लापरवाही के कारण बैगा आदिवासी-बहुल इलाकों में 19 बच्चों की मौत हुई है.

उन्होंने आरोप लगाया, सरकार लोगों के सामने असली आंकड़े लाने के बजाय मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने की कोशिश कर रही है.

सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह तिरंगा यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनके पास आदिवासी परिवारों के आंसू पोंछने और बच्चों की जान बचाने का समय नहीं है.

सिंघार ने कहा, "सीएम मोहन यादव आदिवासी गौरव की बात करते हैं. उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इन आदिवासी बच्चों के लिए क्या किया है." दौरे के दौरान विधायक संजय उइके, मधु भगत, अनुभा मुंजारे और विवेक विक्की पटेल सिंघार के साथ थे.

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