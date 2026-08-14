बिजली चेक करने पहुंचे कर्मचारी पर पिटबुल और रॉटविलर से करवाया हमला, बंदूक तानकर बोला- मैं यहां का डॉन हूं

MP News: ग्वालियर के इंद्रानगर चार शहर का नाका इलाके में बिजली बिल चेक करने गए दो प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और कुत्तों से हमला करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि आरोपी वीरू तोमर ने पहले कर्मचारियों से मारपीट की और बिल चेक करने वाली मशीन तोड़ दी. इसके बाद वह अपने तीन पालतू कुत्ते पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड लेकर आया और कर्मचारियों पर हमला करवा दिया.

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पीड़ित रविंद्र सिंह राजावत का आरोप है कि उसे कमरे के अंदर ले जाकर कुत्तों से कटवाया गया और डंडे से सिर पर हमला किया गया. आरोप यह भी है कि आरोपी ने बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और खुद को इलाके का डॉन बताया.

हजीरा थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.

शताब्दीपुरम निवासी रविंद्र सिंह राजावत ने पुलिस को बताया कि वह बिजली विभाग में प्राइवेट कर्मचारी है. 13 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे वह साथी आदित्य भदौरिया के साथ डिब्बा वाली गली के पीछे इंद्रानगर चार शहर का नाका क्षेत्र में बिजली बिल चेक कर रहा था.

इसी दौरान आरोपी वीरू तोमर स्कूटी से आया और उनसे पूछताछ करने लगा. खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताने पर बीरू गाली-गलौज करने लगा. मना करने पर उसने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

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आरोप है कि वीरू ने आदित्य के हाथ से बिल चेक करने वाली कंपनी की मशीन छीन ली. उसकी बैटरी, सिम और रील निकालकर फेंक दी और मशीन को सड़क पर पटक कर तोड़ दिया. इसके बाद बीरू घर के अंदर गया और अपने पालतू पिटबुल, रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड तीनों कुत्तों को लेकर आ गया और कर्मचारियों के पीछे दौड़ा दिया.

रविंद्र का आरोप है कि वीरू उसे पकड़कर घर के अंदर कमरे में ले गया और कुत्तों से कटवाया. कुत्तों ने उसके दाहिने हाथ, बाएं हाथ, दोनों जांघ और बाएं पैर की पिंडली पर काट लिया. साथ ही बीरू ने डंडे से उसके सिर पर वार किया जिससे उसे गंभीर चोट आई.

फरियादी के अनुसार इस दौरान बीरू ने बंदूक निकालकर धमकी भी दी, ''मैं यहां का डॉन हूं, आइंदा इस मोहल्ले में बिल चेक करने आए तो जान से खत्म कर दूंगा.'' देखें VIDEO:-

हजीरा थाना पुलिस ने रविंद्र सिंह की शिकायत पर वीरू तोमर के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, धमकाने और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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