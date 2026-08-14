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रील बनाते समय डैम में गिरी छात्रा, बचाने के लिए सहेली ने लगाई छलांग, दोनों की डूबने से मौत

महाराष्ट्र के यवतमाल में सेल्फी और रील बनाने का शौक दो कॉलेज छात्राओं की जान पर भारी पड़ गया. बोरगांव डैम की दीवार पर खड़ी होकर वीडियो बना रहीं 21 वर्षीय दो छात्राएं अचानक पानी में गिर गईं. एक को बचाने के लिए दूसरी ने भी छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव और पानी की गहराई के चलते दोनों डूब गईं.

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रेस्क्यू टीम ने निकाले शव.(Photo: AI-generated)
रेस्क्यू टीम ने निकाले शव.(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक, फार्मेसी कॉलेज के करीब 15 छात्रों का समूह कॉलेज की छुट्टी के बाद बोरगांव डैम घूमने पहुंचा था. इसी दौरान 21 वर्षीय मोहिनी गौत्रे और अमृता खेडकर डैम की दीवार पर खड़ी होकर मोबाइल से सेल्फी ले रही थीं और रील शूट कर रही थीं.

वीडियो बनाने के दौरान अचानक एक छात्रा का संतुलन बिगड़ गया और वह डैम के पानी में जा गिरी. अपनी सहेली को डूबते देख दूसरी छात्रा उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गई. हालांकि, उसे पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं था.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: यवतमाल में दिल दहला देने वाला हादसा, रेलवे निर्माण स्थल के गड्ढे में डूबकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत

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दोनों छात्राएं पानी के तेज प्रवाह की चपेट में आ गईं और बहकर दूर चली गईं. हादसा होते ही उनके साथ मौजूद सहपाठियों में अफरा-तफरी मच गई. छात्रों ने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. ग्रामीणों ने इसकी सूचना आपदा प्रबंधन टीम को दी.

रेस्क्यू टीम ने बरामद किए दोनों के शव

घटना की सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने डैम के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद दोनों छात्राओं के शव पानी से बरामद कर लिए गए. अधिकारियों ने बताया कि दोनों की उम्र 21 वर्ष थी.

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पुलिस के अनुसार, हादसा बोरगांव डैम में हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सेल्फी और रील शूट करते समय एक छात्रा पानी में गिरी और उसे बचाने के प्रयास में दूसरी भी डूब गई. पानी की गहराई और तेज बहाव ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया.

इस हादसे से फार्मेसी कॉलेज के छात्रों और दोनों छात्राओं के परिवारों में शोक का माहौल है. पुलिस ने घटना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. अधिकारियों ने लोगों से जलाशयों और डैम जैसे संवेदनशील स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

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