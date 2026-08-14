How to Keep Potato Fresh: काटते ही काला पड़ने लगता है आलू? अपनाएं ये आसान ट्रिक, जानें शेफ की ये सिंपल ट्रिक, हमेशा रहेगा फ्रेश और सफेद!

सब्जी बनानी हो, पकौड़े सेंकने हों या बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज तैयार करने हों. आलू हमारी रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है. लेकिन अक्सर आलू छीलते या काटते ही कुछ ही मिनटों में उसका रंग हल्का भूरा या काला पड़ने लगता है. दरअसल, जब कटे हुए आलू की स्टार्च हवा के संपर्क में आती है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण उसका रंग बदलने लगता है.

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इससे न सिर्फ आलू देखने में खराब लगते हैं, बल्कि कई बार उनका स्वाद भी बदल जाता है. अगर आप पहले से आलू काटकर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे एकदम सफेद और फ्रेश रहें तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स आपकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकती हैं.

1. ठंडे पानी में डुबोकर रखें

यह सबसे आसान और असरदार तरीका है. आलू काटने के तुरंत बाद उन्हें सादे या ठंडे पानी से भरे बाउल में डुबोकर रखें. पानी आलू को हवा (ऑक्सीजन) के सीधे संपर्क में आने से रोकता है, जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता और आलू घंटों तक एकदम सफेद रहते हैं.

2. पानी में मिलाएं नींबू का रस या सिरका

अगर आपको आलू लंबे समय तक (जैसे पूरी रात या कुछ घंटों के लिए) स्टोर करने हैं, तो पानी के बाउल में आधा चम्मच नींबू का रस या सफेद सिरका मिला दें. नींबू का साइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देता है और आलू का रंग बिल्कुल नहीं बदलता.

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3. बर्फ के पानी का इस्तेमाल

फ्रेंच फ्राइज या टिक्की बनाने के लिए आलू काट रहे हैं तो काटने के तुरंत बाद इन्हें बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दें. इससे आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च बाहर निकल जाता है, आलू काले नहीं पड़ते और फ्राई करने पर बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं.

4. फिटकरी या नमक का पानी

कटे हुए आलू के पानी में आधा छोटा चम्मच नमक मिला दें. नमक का पानी आलू को काला होने से बचाता है और आलू के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा नमी को भी संतुलित करता है, जिससे सब्जी बनाते समय आलू का स्वाद और निखार दोनों बरकरार रहते हैं.

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