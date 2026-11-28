साहित्य आजतक 2026 के मंच पर महान संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका को सुरों के जरिए श्रद्धांजलि दी गई. लोक और प्लेबैक सिंगर कल्पना पटवारी ने उनके शानदार गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें याद किया. इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भूपेन हजारिका के साथ अपनी यादें साझा कीं और बताया कि कैसे उन्होंने असमिया संगीत को देश-दुनिया में पहचान दिलाई.

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हिमंता बिस्वा सरमा ने भूपेन हजारिका के साथ अपनी सबसे पुरानी याद साझा करते हुए बताया कि वह उस समय छठी क्लास में पढ़ते थे. असम आंदोलन के दौरान भूपेन हजारिका के साथ उन्हें गुवाहाटी से डिफू तक एक चुनावी यात्रा पर जाने का मौका मिला था. उस समय असम आंदोलन के नेताओं ने चुनाव के बहिष्कार की अपील की थी. डिफू लोकसभा सीट पर कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था. ऐसे में भूपेन हजारिका को वहां ले जाकर चुनाव बहिष्कार की अपील कराने का फैसला हुआ.

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सीएम सरमा ने बताया कि पुराने जमाने की मेटाडोर गाड़ी में भूपेन हजारिका और कुछ अन्य लोगों के साथ उन्होंने करीब आठ घंटे का सफर किया था. उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका को रास्ते की पूरी जानकारी रहती थी. उन्हें पता होता था कि कहां रुकना है और किस होटल में चाय पीनी है. इस यात्रा के बाद डिफू में सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और वहां चुनाव नहीं हुआ.

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भूपेन हजारिका ने असमिया संगीत की सीमाएं तोड़ीं

असम के संगीत और कलाकारों की विरासत पर बात करते हुए हिमंता सरमा ने कहा कि असम ने ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, भूपेन हजारिका और जुबिन गर्ग जैसे बड़े कलाकार दिए हैं. उन्होंने कहा कि पहले के कई महान संगीतकारों का संगीत असम तक ही सीमित रह गया, क्योंकि वह हिंदी के जरिए देश के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाया. लेकिन भूपेन हजारिका ने इस सीमा को तोड़ा.

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मुख्यमंत्री हिमंता सरमा के मुताबिक, भूपेन हजारिका ने असम के संगीत, सुर और लय को पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया. उस दौर के कई संगीतकारों और कलाकारों के साथ उनका जुड़ाव था. वह सिर्फ गायक ही नहीं थे, बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन से भी जुड़े थे. उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका ने अपने जीवन के काफी बाद के दौर में इस दिशा में काम शुरू किया, इसलिए उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है.

कल्पना पटवारी ने दी संगीतमय श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान गायिका कल्पना पटवारी ने भूपेन हजारिका के गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें याद किया. इस तरह साहित्य आजतक के मंच पर बातचीत और संगीत के जरिए असम की सांस्कृतिक विरासत, भूपेन हजारिका के योगदान और उनकी लोकप्रियता को याद किया गया.

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