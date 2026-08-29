How to Make Neer Dosa: न खमीर उठाने की झंझट, न इनो की जरूरत! ब्रेकफास्ट में खाएं कटरीना का फेवरेट नीर डोसा, वजन भी घटेगा और पेट भी भरेगा

How to Make Neer Dosa: वजन घटाने के सफर में अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें उबला हुआ और बेस्वाद खाना ही खाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ की तरह एकदम टोंड और स्लिम फिगर चाहती हैं तो आपको स्वाद से समझौता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कटरीना अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस और पचाने में आसान खाना शामिल करना पसंद करती हैं. उन्होंने खुद एक शो के दौरान कुछ हेल्दी साउथ इंडियन फूड्स ऑप्शन बताए थे जिनमें एक है नीर डोसा.

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कर्नाटक के तटीय इलाकों का यह पारंपरिक नाश्ता बिना किसी तेल या घी के तैयार होता है और पूरी तरह ग्लूटेन-फ्री होता है. रुई जैसा सॉफ्ट और पचाने में बेहद हल्का नीर डोसा शरीर को दिनभर एक्टिव रखता है और वजन नियंत्रित करने में मदद करता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री (Ingredients)

कच्चा चावल (सोना मसूरी या कोई भी डोसा चावल) - 1 कप (4-5 घंटे पानी में भीगा हुआ)

ताजा कसा हुआ नारियल - 1/2 कप

पानी - 2 से 2.5 कप (पतला बैटर बनाने के लिए)

नमक - स्वादानुसार

बनाने का तरीका (Step-by-Step Method)

चावल और नारियल पीसें: भीगे हुए चावल का पानी निकाल लें. अब मिक्सी के जार में चावल, कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा पानी डालकर बेहद महीन और स्मूथ पेस्ट पीस लें.

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पानी जैसा पतला घोल बनाएं (नीर डोसा सीक्रेट): पिसे हुए पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकालें. इसमें स्वादानुसार नमक और लगभग 2 कप पानी मिलाएं. इसका घोल बिल्कुल पानी जैसा पतला होना चाहिए (जैसे छाछ होती है). अगर घोल गाढ़ा रहेगा तो नीर डोसा जालीदार और सॉफ्ट नहीं बनेगा.

तवा तेज गरम करें: नॉन-स्टिक या कास्ट आयरन के तवे को गैस पर तेज आंच पर गरम करें. (नीर डोसा के लिए तवा बहुत तेज गरम होना जरूरी है).

बैटर डालें (बिना तेल के): तवे पर तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है. कटोरी या करछी में पतला बैटर लें और तवे के बाहर से शुरू करते हुए बीच की तरफ फैलाएं (जैसे रवा डोसा का बैटर डालते हैं). बैटर डालते ही तवे पर सुंदर जाली बनने लगेगी.

ढककर 1 मिनट पकाएं: गैस की आंच को तेज या मध्यम रखें और डोसे को ढक्कन से ढककर 40 से 50 सेकंड तक पकाएं. इसे पलटकर सेकने की जरूरत नहीं होती.

मोड़ें और निकालें: जब डोसे के किनारे अपने आप तवा छोड़ने लगें और ऊपर की परत सूखी दिखे, तो इसे हाथ से मोड़कर प्लेट में निकाल लें.

सर्व करें: तैयार है आपका रुई जैसा सॉफ्ट, बिना तेल वाला नीर डोसा! इसे कटरीना की तरह ताजी नारियल की चटनी या सांभर के साथ गरमा-गरम सर्व करें.

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