जब एयर होस्टेस ने होने वाली दुल्हन को दिया क्यूट सरप्राइज, यादगार बन गई फ्लाइट

शादी से पहले होने वाली दुल्हन के लिए बैचलरेट पार्टी का अपना ही उत्साह होता है. लेकिन अमेरिका की एक होने वाली दुल्हन के लिए उसकी पार्टी शुरू होने से पहले ही सफर बेहद खास बन गया. वह विमान से अपनी बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थी, तभी एयर होस्टेस ने उसके लिए ऐसा प्यारा सरप्राइज प्लान किया कि पूरी फ्लाइट शादी की सलाह देने वालों से भर गई. यात्रियों ने नैपकिन पर होने वाले दूल्हा-दुल्हन को शादीशुदा जिंदगी के लिए मजेदार और काम की सलाह लिखीं.

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दरअसल, अमेरिका के डेनवर की रहने वाली माया लोरिमर हाल ही में साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट से अपनी बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही थीं. उनकी शादी कोलोराडो के फाइनेंस मैनेजर डोनोवन हेकोप से होने वाली है. दोनों की शादी 20 सितंबर को कैलिफोर्निया के ला जोला में होनी है.

एयर होस्टेस ने अचानक किया ऐलान

फ्लाइट में सफर के दौरान माया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके लिए कुछ खास होने वाला है. तभी फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंसमेंट शुरू किया. माया को लगा कि शायद फ्लाइट में देरी या किसी और सामान्य जानकारी के बारे में बताया जा रहा है. लेकिन अनाउंसमेंट सुनते ही उन्हें पता चला कि बात उनके बारे में हो रही है.

फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों से कहा कि विमान में एक युवती है, जो अपनी बैचलरेट पार्टी के लिए जा रही है. इसके बाद यात्रियों से पूछा गया कि अगर वे इस होने वाले कपल को शादीशुदा जिंदगी के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो उसे लिखकर दे सकते हैं.

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इसके लिए फ्लाइट क्रू ने यात्रियों को साउथवेस्ट एयरलाइंस के नैपकिन और पेन दिए. इसके बाद यात्रियों ने माया और डोनोवन के लिए शादी की सलाह, शुभकामनाएं और कुछ मजेदार बातें लिखनी शुरू कर दीं. किसी ने कहा- खूब घूमिए, बच्चे होने से पहले... यात्रियों ने जो सलाह दी, उनमें कुछ बेहद मजेदार थीं तो कुछ जिंदगी में काम आने वाली.

खुद को दो बच्चों की मां बताने वाली एक महिला ने लिखा कि शादी के बाद बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ने से पहले जितना हो सके, बेफिक्र होकर घूमिए-फिरिए और जिंदगी के मजेदार पलों का आनंद लीजिए. वहीं एक दूसरे यात्री ने शादी की सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि पति-पत्नी को हर छोटी-बड़ी बात एक-दूसरे से करनी चाहिए और आपस में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए.

एक साथ सफर कर रहे एक कपल ने होने वाली दुल्हन को सलाह दी कि शादी के बाद भी हर महीने कम से कम एक बार दोनों को साथ में डेट पर जाना चाहिए. यानी विमान में बैठे अनजान यात्रियों ने कुछ ही मिनटों में होने वाले दूल्हा-दुल्हन के लिए शादीशुदा जिंदगी की पूरी सलाह की पोटली तैयार कर दी.

पहले भी हो चुका है ऐसा सरप्राइज

यह पहली बार नहीं है, जब साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट में किसी होने वाली दुल्हन को यात्रियों की तरफ से ऐसी सलाह मिली हो. साल 2024 में ब्री कुंकल, जो अब ब्री ओल्सन हैं, अपनी बैचलरेट पार्टी के लिए ऑस्टिन, टेक्सास जा रही थीं. उस समय भी साउथवेस्ट की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों से होने वाली दुल्हन के लिए शादी की सलाह लिखने को कहा था.

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उस दौरान यात्रियों ने नैपकिन पर कई दिल छू लेने वाली बातें लिखी थीं. किसी ने कहा था कि जिंदगी में हर दिन एक-दूसरे को चुनते रहें, तो किसी ने सलाह दी थी कि कभी-कभी बहस के बाद तुरंत मामला सुलझाने के बजाय अच्छी नींद लेना भी जरूरी होता है.

फ्लाइट में हो चुकी है वेडिंग

साउथवेस्ट की फ्लाइट से जुड़ा एक और दिलचस्प मामला इसी हफ्ते सामने आया. एयरलाइन ने एक फ्लाइट में अचानक शादी का आयोजन कर दिया. खास बात यह थी कि उस फ्लाइट का पायलट ही शादी कराने वाला निकला, क्योंकि वह एक ऑर्डिनेड मिनिस्टर भी था.

ऐसे वक्त में जब फ्लाइट्स में यात्रियों के बीच झगड़े, बोर्डिंग के दौरान धक्का-मुक्की और नशे में यात्रियों के हंगामे जैसी घटनाएं चर्चा में रहती हैं, ऐसे छोटे-छोटे प्यारे पल लोगों का ध्यान खींच लेते हैं.

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माया के लिए भी यह फ्लाइट सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का सफर नहीं रही. अनजान यात्रियों की सलाह, एयर होस्टेस का सरप्राइज और शादी के लिए मिली ढेरों शुभकामनाओं ने उनके सफर को यादगार बना दिया. आखिर शादी की तैयारी के बीच इससे प्यारा सरप्राइज और क्या हो सकता है कि पूरा विमान आपके सुखी वैवाहिक जीवन की दुआ करने लगे!

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