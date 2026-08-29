scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पिता ट्रक ड्राइवर, बेटा हर सब्जेक्ट में हो गया था फेल, अब 800 करोड़ की है कंपनी  

सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती. कई बार असफलता ही इंसान को उस मुकाम तक पहुंचाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती. ऐसी ही कहानी तमिलनाडु के रहने वाले डॉ. आनंद मेगलिंगम की है. कॉलेज के पहले सेमेस्टर में वह हर विषय में फेल हो गए थे.

Advertisement
X
800 करोड़ की खड़ी कर दी कंपनी.
800 करोड़ की खड़ी कर दी कंपनी.

आनंद के पिता ट्रैक्टर चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे. आर्थिक परेशानियों के बीच आनंद को स्कूल जाने के लिए रोजाना करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे बढ़ने का सपना देखा. आनंद की पढ़ाई का शुरुआती दौर काफी मुश्किल रहा.

इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले सेमेस्टर में वह हर विषय में फेल हो गए. इस असफलता के बाद उन्होंने अपनी कमियों को समझने और अपनी दिशा बदलने पर ध्यान दिया. धीरे-धीरे उनकी रुचि एयरोस्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगी. उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और आगे चलकर स्पेस जोन इंडिया की स्थापना की. कंपनी के जरिए वह रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में काम करने लगे. 

पढ़ाई के लिए भी करनी होती थी मेहनत 

सम्बंधित ख़बरें

IIT Delhi में तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशक ने दी चेतावनी. (Image: X/@@VoiceofIITD)
IIT दिल्ली में तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशक ने दी एक्शन की चेतावनी
लखनऊ में फर्जी 5 से 10 लाख में बन जाती थी फर्जी डिग्री. गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
5-10 लाख में डिग्री! मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी डिग्री से कर रहा था वकालत!
इन कॉलेजों में भी मिल रहा 12वीं के नंबर के आधार पर एडमिशन.
केवल DU नहीं, इन यूनिवर्सिटी में भी12वीं के नंबर के आधार पर मिलेगा एडमिशन 
मॉडल मुस्कान हत्यारोपी का एनकाउंटर, गोलियों से दोनों पैर छलनी, देखें
Javelin anti-tank system
पहाड़ हो या मैदान... पाकिस्तान के टैंक पर कहीं से भी होगा अटैक

यह कहानी हममें से कई लोगों ने अपने घर के बुजुर्गों से सुनी है. वे अक्सर बताते हैं कि उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करना कितना मुश्किल हुआ करता था. कई बच्चों को मीलों पैदल चलना पड़ता था, नदियां पार करनी पड़ती थीं और कई बार नंगे पैर भी स्कूल जाना पड़ता था. कुछ ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना भारत के एयरोस्पेस उद्यमी आनंद मेगालिंगम ने भी अपने शुरुआती जीवन में किया. तमिलनाडु में पले-बढ़े आनंद को स्कूल जाने के लिए हर दिन करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी. 

Advertisement

कॉलेज और भी ज्यादा मुश्किल 

स्कूल में कई मुश्किलों सामना करना पड़ा लेकिन आनंद के लिए कॉलेज जाना उससे भी ज्यादा कठिन हो गया. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले सेमेस्टर में आनंद हर विषय में फेल हो गए. हालांकि, खेल के प्रति उनके प्यार ने उन्हें दोबारा मौका दिया. उनके इस जूनून ने उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने में मदद की. 

जहां उन्होंने वैमानिकी अभियांत्रिकी (Aeronautical Engineering) की पढ़ाई की. यही विषय आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ. कॉलेज के दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीते. इसी दौरान उनके मन में यह विश्वास मजबूत हुआ कि अंतरिक्ष का क्षेत्र ही उनके लिए सही है. अपने इसी सपने और विश्वास के साथ आनंद मेगालिंगम ने दिसंबर 2021 में स्पेस जोन इंडिया की स्थापना की.  

RHUMI-1 से मिली बड़ी पहचान

आनंद मेगलिंगम की कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने RHUMI-1 मिशन के जरिए बड़ी उपलब्धि हासिल की. RHUMI-1 को हाइब्रिड रॉकेट तकनीक पर आधारित मिशन के तौर पर विकसित किया गया था. इसे 24 अगस्त 2024 को तमिलनाडु में चेन्नई के पास ईस्ट कोस्ट रोड से लॉन्च किया गया था. इस मिशन का उद्देश्य कम लागत वाली और दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली रॉकेट तकनीक को बढ़ावा देना था. इस उपलब्धि ने आनंद और उनकी कंपनी को देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में पहचान दिलाई. 

Advertisement

आज करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं

जिस परिवार के लिए कभी आर्थिक स्थिति बड़ी चुनौती थी, उसी परिवार से आने वाले आनंद ने आज एक बड़ी स्पेस-टेक कंपनी खड़ी कर दी है. विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, स्पेस जोन इंडिया का मूल्यांकन करीब 800 करोड़ रुपये बताया गया है. आनंद की कहानी यह बताती है कि कॉलेज में मिली असफलता किसी व्यक्ति के पूरे करियर का फैसला नहीं करती. अगर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर सही दिशा में मेहनत करता रहे, तो मुश्किल हालात के बावजूद बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'हिजड़े भीख मांगते हैं' लड़की बनने के बाद बोली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस, झेली नफरत, बयां किया दर्द |
    देश का आखिरी रेलवे स्टेशन... जहां से पैदल ही जा सकते हैं विदेश, देखें तस्‍वीरें |
    'मच्छर मारने के लिए तलवार मत चलाओ...', FDA पर क्यों भड़का बॉम्बे हाईकोर्ट? |
    Kal Ka Rashifal 30 August 2026: कल 5 राशियों की मेहनत लाएगी रंग, धन और सफलता के बनेंगे योग, पढ़ें राशिफल |
    आंखों में उम्मीद, दिल में दहशत और इंतजार... पिहानी के पपेंद्र और ऋषिपाल कहां हैं? नेपाल बाढ़ में लापता युवकों की कहानी |
    भारत सरकार से मदद, मीडिया की रिपोर्टिंग... आपदा में नेपाल के विदेश मंत्री ने की तारीफ |
    How to Make Neer Dosa: न खमीर उठाने की झंझट, न इनो की जरूरत! ब्रेकफास्ट में खाएं कटरीना का फेवरेट नीर डोसा, वजन भी घटेगा और पेट भी भरेगा |
    क्या बारिश में छाता लेकर चलने से लगता है करंट? |
    रक्षाबंधन पर दिखा शुभमन गिल का स्वैग! बहन शहनील से बंधवाई राखी, 65 लाख की लग्जरी घड़ी ने लूटी महफिल |
    जब एयर होस्टेस ने होने वाली दुल्हन को दिया क्यूट सरप्राइज, यादगार बन गई फ्लाइट
    Advertisement