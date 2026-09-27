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घर के नल में पानी का प्रेशर अचानक कम हो जाए तो ये 5 चीजें चेक करें

घर में नल से अचानक कम पानी आने लगे तो हर बार प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं होती. नल की जाली, पानी की टंकी, वाल्व, पाइप और बाहर की सप्लाई जैसी 5 चीजें चेक करके समस्या की वजह का पता लगाया जा सकता है.

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कई बार समस्या घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली पानी की सप्लाई में होती है. ( Photo: ITG)
कई बार समस्या घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली पानी की सप्लाई में होती है. ( Photo: ITG)

घर में नल खोलते ही अगर पानी पहले की तरह तेज आने के बजाय बहुत धीरे आने लगे, तो परेशानी होना लाजिमी है. खासकर सुबह के समय जब एक साथ कई काम करने होते हैं, तब कम पानी का प्रेशर काफी दिक्कत पैदा कर सकता है. कई बार लोग तुरंत प्लंबर को बुला लेते हैं, लेकिन हर बार इसके लिए प्लंबर की जरूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं है. पानी का प्रेशर अचानक कम होने के पीछे घर की पाइप में छोटी सी रुकावट से लेकर टंकी और नल से जुड़ी समस्या तक कई वजहें हो सकती हैं. कुछ चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें, जिन्हें पानी का प्रेशर कम होने पर सबसे पहले देखना चाहिए.

1. सबसे पहले नल का जालीनुमा फिल्टर देखें
कई नलों के मुंह पर एक छोटी सी जाली लगी होती है. इसे एरेटर कहा जाता है. पानी के साथ आने वाली मिट्टी, रेत या दूसरी गंदगी धीरे-धीरे इसमें जमा हो सकती है. इस वजह से नल से पानी बहुत कम निकलने लगता है. अगर सिर्फ एक नल में पानी का प्रेशर कम है, तो सबसे पहले उसकी जाली निकालकर साफ करके देखें. कई बार सिर्फ इसे साफ करने से ही पानी पहले जैसा आने लगता है.

2. पानी की टंकी और उसका वाल्व चेक करें
अगर घर के कई नलों में एक साथ पानी का प्रेशर कम हो गया है, तो पानी की टंकी भी चेक करनी चाहिए. हो सकता है कि टंकी में पानी का लेवल कम हो या पानी आने वाली पाइप में कोई समस्या हो. टंकी से नीचे आने वाली पाइप में लगा वाल्व भी देखें. कई बार वाल्व पूरी तरह खुला नहीं होता. ऐसे में पानी का फ्लो कम हो सकता है.

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3. पाइप में गंदगी या रुकावट तो नहीं
पुरानी पाइप में समय के साथ मिट्टी, जंग या दूसरी गंदगी जमा हो सकती है. इससे पानी का रास्ता संकरा हो जाता है और नल तक पानी कम पहुंचता है. अगर घर के कई नलों में लगातार कम पानी आ रहा है, तो पाइप में रुकावट भी इसकी एक वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में पाइप की जांच के लिए प्लंबर की मदद लेनी पड़ सकती है.

4. क्या सिर्फ एक नल में पानी कम आ रहा है?
यह बात भी ध्यान से देखें कि समस्या पूरे घर में है या सिर्फ किसी एक नल में. अगर बाकी सभी नलों में पानी ठीक आ रहा है और सिर्फ एक नल में प्रेशर कम है, तो समस्या उसी नल, उसके एरेटर या उससे जुड़ी छोटी पाइप में हो सकती है. लेकिन अगर बाथरूम, किचन और दूसरे नलों में भी पानी कम आ रहा है, तो समस्या पानी की सप्लाई, टंकी, मुख्य पाइप या वाल्व से जुड़ी हो सकती है.

5. बाहर से आने वाली पानी की सप्लाई भी चेक करें
कई बार समस्या घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से आने वाली पानी की सप्लाई में होती है. अगर पड़ोस के घरों में भी उसी समय पानी कम प्रेशर से आ रहा है, तो हो सकता है कि इलाके की सप्लाई में ही दबाव कम हो. ऐसे में घर के नल या पाइप में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है. सप्लाई सामान्य होने पर पानी का प्रेशर भी वापस ठीक हो सकता है.

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कब बुलाएं प्लंबर?
अगर नल साफ करने, वाल्व चेक करने और टंकी देखने के बाद भी पानी का प्रेशर ठीक नहीं होता, तो पाइप में लीकेज या अंदर रुकावट जैसी समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति में खुद पाइप खोलने के बजाय प्लंबर को बुलाना बेहतर है. इसलिए अगली बार घर में पानी का प्रेशर अचानक कम हो जाए तो घबरा कर तुरंत प्लंबर को फोन करने से पहले नल की जाली, टंकी, वाल्व, पाइप और बाहर की पानी सप्लाई जरूर चेक कर लें. कई बार समस्या छोटी होती है और आसानी से ठीक भी हो जाती है.

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