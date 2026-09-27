scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने घर से पकड़ा

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा को काठमांडू क्राइम ब्रांच ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तारी के पीछे की वजह और शिकायत में लगाए गए आरोपों का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया है.

Advertisement
X
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा गिरफ्तार.
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा गिरफ्तार.

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. काठमांडू क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार सुबह महाराजगंज स्थित उनके आवास से उन्हें हिरासत में लिया.

पूर्व चीफ जस्टिस राणा के विरुद्ध काठमांडू क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी दी गई है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक शिकायत और आरोपों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है. गिरफ्तारी के पीछे की वजह भी अभी नहीं बताई गई है.

पुलिस ने पूर्व चीफ जस्टिस राणा को आवश्यक जांच के लिए लाने की बात कहते हुए इस मामले में जल्द और जानकारी सार्वजनिक किए जाने की बात कही है.

सम्बंधित ख़बरें

Nepal Floods (Photo: ITG)
मुर्दाघर फुल और अपनों की तलाश में भटकते लोग, नेपाल में अब भी 5300 लोग लापता
नेपाल में बारिश की चेतावनी, बढ़ते पानी से बढ़ी चिंता
Nepal heavy rain alert
नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ने लगा गंडक नदी का पानी
Nepal vs Afghanistan Asian Games 2026
एश‍ियन गेम्स: नेपाल ने अफगानिस्तान को रौंदा, पलट दी हारी हुई बाजी
nepal pm balen shah praises india china unga proposes himalayan climate resilience mechanism
नेपाल पीएम ने की भारत की दिल खोलकर तारीफ, रखा ये प्रस्ताव

निलंबित हो गए थे

2 जनवरी 2019 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने राणा 13 फरवरी 2022 को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत स्वतः निलंबित हो गए थे. लंबे समय तक उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चला. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उनका पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी प्रकार के रकम रिलीज करने का आदेश दिया था.

Advertisement

तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा संसद भंग किए जाने के फैसले को पूर्व चीफ जस्टिस राणा की अगुवाई में रही संवैधानिक बेंच ने खारिज कर दिया था. उसी समय ओली के खिलाफ बने नेपाली कांग्रेस और माओवादी गठबंधन के नेता शेरबहादुर देउवा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तोड़ा जाएगा सीएम मोहन यादव के उज्जैन वाले घर का हिस्सा, चौड़ीकरण की जद में आ रहा था |
    VIDEO: खड़ा था ई-रिक्शा, पीछे से आई थार और मारी ऐसी टक्कर... 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया |
    10 साल की बच्ची से रेप करने वाले का श्रावस्ती में एनकाउंटर... पुलिस टीम पर करने लगा था फायरिंग! |
    Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में 10 कामों से रहें दूर, श्राद्ध पक्ष में न करें ये गलतियां |
    गोरखपुर में जलभराव पर रवि किशन और पार्षद में क्यों हुई तीखी नोकझोंक? |
    'शादी हो गई, अब काम क्यों?' करोड़पति डायरेक्टर से शादी के बाद बर्बाद हुआ करियर, रातोरात छिना काम |
    '2 करोड़ दो, मिलेगी राहत...', SOG के ASP के लिए रिश्वत लेते बिचौलिया गिरफ्तार |
    ग्रीस में बड़ा हादसा! एक्रोपोलिस के पास इमारत ढही, 4 अमेरिकी समेत 6 की मौत |
    रोहित-गिल की जोड़ी के आगे यशस्वी जायसवाल का रास्ता बंद! बैटिंग कोच बोले- मौके का इंतजार करना होगा |
    10 किलो से ज्यादा चांदी, 33 ग्राम सोना और ढेरों गहने... बांका में चोरी के माल का ऐसा खेल पकड़ा गया कि पुलिस भी चौंक गई
    Advertisement