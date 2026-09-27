10 साल की बच्ची से रेप करने वाले का श्रावस्ती में एनकाउंटर... पुलिस टीम पर करने लगा था फायरिंग!

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 10 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उसकी निशानदेही पर घटनास्थल ले जाया गया था. वहां से वापस लौटते समय उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने चार राउंड गोलियां चलाईं. जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

और पढ़ें

मामला भिनगा क्षेत्र के लोनियन पुरवा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, 22 सितंबर 2023 को यहां 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी. वारदात लोनियन पुरवा गांव के पास जंगल में होने की बात सामने आई थी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों के साथ अन्य टीमें भी लगाई गईं.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान शंकर के तौर पर की. उसकी उम्र करीब 27 साल है और वह घरका थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, उनकी भी बरामदगी की गई है.

इसके बाद पुलिस आरोपी को उसकी निशानदेही पर उस जगह लेकर गई, जहां वारदात हुई थी. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर जरूरी कार्रवाई और जांच पूरी करने के बाद टीम आरोपी को लेकर वापस लौट रही थी. यहीं से मामला अचानक बदल गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ के शंभूपुर में पसरा खौफ और सन्नाटा... चार कत्ल, एक एनकाउंटर के बाद ऐसा है गांव का माहौल

पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से वापस लौटते वक्त आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर अनुराग सिंह की पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने चार राउंड गोलियां चलाईं. इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. पुलिस के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी.

गोली लगने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी के मुताबिक, आरोपी का उपचार कराया जा रहा है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है. पुलिस आरोपी से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. जांच में बरामद किए गए कपड़ों समेत दूसरे साक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब केस की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. साथ ही मुठभेड़ के दौरान हुई फायरिंग से जुड़े घटनाक्रम की भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होगी. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----