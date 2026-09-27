450% बढ़ा एक्सपोर्ट... इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में TVS, Bajaj और Ather का दबदबा

इलेक्ट्रिक मार्केट में स्कूटर्स ऐसे कैटेगरी है जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा नजर आ रही है (अगर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को ना देखें, तो). हर महीने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल्स में इजाफा हो रहा है. घरेलू मार्केट में वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती 5 महीने कंपनियों के लिए शानदार रहे हैं. ईयर-ऑन-ईयर इस सेगमेंट की ग्रोथ 114 परसेंट की है.

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शुरुआती 5 महीनों में 791,325 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में बिके हैं. वहीं एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो 34 परसेंट की ग्रोथ भारत में बने इलेक्ट्रिक और ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) स्कूटर्स में नजर आई है. इस दौरान कुल 358,993 स्कूटर एक्सपोर्ट हुए हैं. ये तो रही बात ओवरऑल स्कूटर सेगमेंट की.

450 परसेंट बढ़ा एक्सपोर्ट

अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, तो इनके एक्सपोर्ट में 450 परसेंट का ईयर-ऑन-ईयर इजाफा हुआ है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच कंपनियों ने 15,418 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं. पिछले साल इस दौरान सिर्फ 2,807 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई थी.

ये दिखा रहा है कि भारत में बने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग दूसरे मार्केट में भी बढ़ रही है. ये ऐसे वक्त पर हो रहा है, जब दुनियाभर के कई रीजन में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं. अब नजर डालते हैं कि किस कंपनी ने भारत से कितना एक्सपोर्ट किया है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर टीवीएस मोटर कंपनी है.

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टॉप-5 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपोर्ट्स

टीवीएस मोटर कंपनी ने अप्रैल से अगस्त के बीच 6702 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सपोर्ट किए हैं. पिछले साल इस दौरान कंपनी ने सिर्फ 1850 यूनिट्स एक्सपोर्ट की थीं. ईयर-ऑन-ईयर ये ग्रोथ 262 परसेंट की है. वहीं बजाज ऑटो ने इस दौरान 4818 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया है. जबकि पिछले साल अप्रैल से अगस्त के बीच कंपनी ने सिर्फ 218 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को एक्सपोर्ट किया था.

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ईयर-ऑन-ईयर कंपनी का इजाफा 2194 परसेंट का है. एथर एनर्जी की भी ग्रोथ अच्छी हुई है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच कंपनी ने कुल 3573 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को एक्सपोर्ट किया है. पिछले साल ये आंकड़ा 742 स्कूटर्स का था. यानी ईयर-ऑन-ईयर कंपनी का एक्सपोर्ट 382 परसेंट का है. इसके अलावा ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने 169 यूनिट्स और हीरो मोटोकॉर्प (विडा) ने 135 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं.

मॉडल्स की बात करें, तो टीवीएस आईक्यूब की 5738 यूनिट्स, बजाज चेतक की 4818 यूनिट्स, एथर 450 की 1874 यूनिट्स, एथर रिज्टा की 1699 यूनिट्स और टीवीएस ऑर्बिटर की 964 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई हैं. इसके अलावा हीरो विडा की 135, एम्पीयर नेक्सस की 82 और मैग्नस की 51 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई हैं.

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