तोड़ा जाएगा सीएम मोहन यादव के उज्जैन वाले घर का हिस्सा, चौड़ीकरण की जद में आ रहा था

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उज्जैन स्थित पैतृक मकान का एक हिस्सा तोड़ा जाएगा. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है. इसी सड़क चौड़ीकरण की जद में सीएम मोहन यादव का पैतृक मकान और उनकी बहन कलावती यादव का मकान भी आ गया है.

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उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके में खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक सड़क को चौड़ा किया जाना है. सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन आने वाली बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए यह काम किया जा रहा है. इस इलाके के करीब 270 मकान सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं. इन्हीं में मुख्यमंत्री मोहन यादव का पैतृक मकान भी शामिल है. सड़क चौड़ी करने के लिए उनके मकान का करीब 2.90 मीटर हिस्सा तोड़ा जाएगा.

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: CM Mohan Yadav's ancestral house among 272 structures marked for road widening. pic.twitter.com/ahlpZrXxJN — ANI (@ANI) September 27, 2026

मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस मकान से पुराना रिश्ता है. उनके दादा रामचंद्र यादव ने साल 1974 में यह मकान बनवाया था. मोहन यादव और उनके भाई-बहनों का बचपन इसी घर और मोहल्ले में बीता है. मोहन यादव के पड़ोसी लक्ष्मीनारायण सोलंकी ने आजतक से बातचीत में उनके बचपन की यादें साझा कीं. उन्होंने बताया कि मोहन यादव और उनके सभी भाई-बहनों का बचपन बेहद सामान्य परिस्थितियों में इसी मोहल्ले में गुजरा.

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सोलंकी ने मोहन यादव के छात्र राजनीति के दिनों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि कॉलेज में पहली बार छात्रसंघ चुनाव जीतने के बाद जब मोहन यादव इस मकान में लौटे थे, तब मोहल्ले में उनका स्वागत किया गया था. अब सिंहस्थ 2028 के लिए हो रहे विकास कार्यों के चलते उसी पैतृक मकान का एक हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाया जाएगा. इसके साथ ही आसपास के सैकड़ों मकानों के हिस्से भी इस परियोजना की जद में आ रहे हैं.

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