50 दिन बाद भी मजबूत हनुमान अंश, सिद्धार्थ-नानी की फिल्मों के सामने दिखा रही दम, वीकेंड में किया कमाल

इस हफ्ते फिल्मी लवर्स और फैमिली ऑडियंस के लिए कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड, हर जगह से ऐसी फिल्में आईं जिनको लेकर मिला-जुला रिस्पॉन्स देखा गया. मगर तब भी उनकी कमाई जोरदार हो रही है. 50 दिन पुरानी हनुमान अंश हो या दो दिन पहले आई सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया स्टारर द वन- इन फिल्मों ने वीकेंड पर अपना दम दिखाया है. शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी जोरदार है.

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फिर उठी हनुमान अंश

सबसे पहले बात हनुमान अंश की करते हैं, जो पिछले 7 हफ्तों से लगातार थिएटर्स में लगी हुई है और खूब चल भी रही है. शुक्रवार को नई फिल्मों के कारण इसकी कमाई में सेंध लगे थे. पिक्चर के शोज में भी गिरावट देखी गई. लेकिन 51वें दिन फिल्म ने वापस रफ्तार पकड़ी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, शनिवार को लिमिटेड शोज से हनुमान अंश 6.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर गई, और अब इसकी नेट कमाई 298.03 करोड़ पहुंच चुकी है. आज संडे के दिन ये फिल्म ऑफिशियली 300 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भी आराम से कर लेगी, और एक नया इतिहास बनाएगी.

नानी की फिल्म ने दिखाया दम

वहीं दूसरी तरफ साउथ के 'नैचुरल स्टार' नानी भी छा गए. उनकी फिल्म द पैराडाइज ने अपने तीसरे दिन थोड़ा जंप देखा. करीब 6800 शोज से फिल्म ने शनिवार को 15.25 करोड़ रुपये कमाए. द पैराडाइज की कुल नेट कमाई अब 76.40 करोड़ रुपये हो चुकी है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म कुल 119 करोड़ कमा चुकी है. दो दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लिया था. नानी को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिलने वाली है.

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द वन का चला जादू

अंत में बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की, तो इसने अपने दूसरे दिन बढ़िया जंप लिया है. 8 करोड़ की ओपनिंग के बाद फिल्म ने शनिवार को 11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, और अब इसकी कुल कमाई 19 करोड़ रुपये हो चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 24.85 करोड़ हुआ है. सिद्धार्थ की फिल्म का बज मेट्रो शहरों से ज्यादा पूर्वांचल और बिहार के क्षेत्र में देखा जा रहा है. फिल्म में दिखाया फोल्कलोर और छठ पूजा वाला एंगल मेकर्स के लिए काम कर रहा है.

हालांकि गौर करने वाली बात ये है कि सिद्धार्थ की फिल्म द वन और हनुमान अंश, दोनों के शोज लगभग एक जैसे ही हैं. जहां एक फिल्म 50 दिन पुरानी है, तो दूसरी 2 दिन. मगर तब भी हनुमान अंश इसे बराबरी की टक्कर दे रही है. अब देखना है रविवार इन दिनों ही फिल्मों के लिए कैसा जाता है.

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