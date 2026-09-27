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VIDEO: खड़ा था ई-रिक्शा, पीछे से आई थार और मारी ऐसी टक्कर... 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. थार सवार लोग उसे CHC बिलारी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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शख्स, जिसकी थार चालक की लापरवाही से मौत हो गई. (Photo: ITG)
शख्स, जिसकी थार चालक की लापरवाही से मौत हो गई. (Photo: ITG)

मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जहां रुस्तम नगर के पास तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें थार ई-रिक्शा को टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है.

CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़ा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार थार आई और कुछ ही सेकंड में ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा.

घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे थार सवार
हादसे के बाद थार सवार लोगों ने घायल ई-रिक्शा चालक को अपनी गाड़ी में बैठाया और CHC बिलारी लेकर पहुंचे. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद थार सवार वहां से चले गए. डॉक्टरों ने ई-रिक्शा चालक की जांच की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
ई-रिक्शा चालक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक अपने पीछे तीन मासूम बच्चों को छोड़ गया है. हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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CCTV फुटेज से होगी थार की पहचान
हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. फुटेज के आधार पर थार और उसके चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस हादसे के कारणों और थार सवार लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

यह पूरा मामला बिलारी थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-आगरा स्टेट हाईवे पर रुस्तम नगर के पास का है. हादसे का CCTV फुटेज अब जांच में अहम साबित हो सकता है.

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