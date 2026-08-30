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Dahi Wali Gujia Recipe: दही भल्ले भूल जाएंगे! 1 कप उड़द दाल से बनाएं काजू-किशमिश की स्टफिंग वाली शाही दही गुजिया, बनेगी रुई जैसी नरम और फूली-फूली

Dahi Wali Gujia Recipe: अगर आपको भी दही भल्ले खाना पसंद है लेकिन हमेशा एक तरह के भल्ले खाकर बोर हो गए हैं तो आज हम आपको काजू-किशमिश की स्टफिंग वाली दही गुजिया की रेसिपी बता रहे हैं. इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसे बनाना भी आसान है.

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दही गुजिया (Photo: ITG)
दही गुजिया (Photo: ITG)

त्योहार का मौका हो या घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हों, चाट के शौकीनों की थाली में दही भल्ले और दही वड़े जरूर शामिल होते हैं. लेकिन रोज-रोज एक ही तरह का दही वड़ा खाकर अगर आपका मन ऊब गया है तो इस बार 1 कप उड़द की दाल से बनाएं रुई जैसी सॉफ्ट और फूली-फूली दही गुजिया.

काजू, किशमिश और मसालों की स्वादिष्ट स्टफिंग के साथ तैयार यह दही गुजिया न केवल देखने में बेहद शाही लगती है, बल्कि इसका स्वाद मुंह में जाते ही घुल जाता है. अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर बनी गुजिया अंदर से सख्त रह जाती है या तलते समय फट जाती है. आइए जानते हैं दाल फेंटने की उस खास ट्रिक के बारे में, जिससे आपकी दही गुजिया एकदम स्पंजी और फूली-फूली बनेगी.

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दही गुजिया बैटर के लिए:

बिना छिलके वाली उड़द दाल - 1 कप (4-5 घंटे पानी में भीगी हुई)

अदरक - 1 इंच का टुकड़ा

हरी मिर्च - 2

हींग - 1/4 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

पानी - 2 से 3 चम्मच (दाल पीसने के लिए)

स्टफिंग के लिए:

काजू - 8 से 10 (बारीक कटे हुए)

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किशमिश - 10 से 12

अदरक - 1 छोटा चम्मच (बारीक कद्दूकस किया हुआ)

हरी मिर्च - 1 (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया - 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

दही और गार्निशिंग के लिए:

ताजा गाढ़ा दही - 2 कप (फेंटा हुआ और हल्की चीनी मिलाया हुआ)

इमली की खट्टी-मीठी चटनी - 1/2 कप

हरी धनिया-पुदीने की चटनी - 1/2 कप

भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक - स्वादानुसार

अनार के दाने और बारीक सेव - गार्निशिंग के लिए

बनाने का तरीका 

दाल पीसें: भीगी हुई उड़द दाल का पूरा पानी निकाल लें. अब मिक्सी के जार में दाल, अदरक, हरी मिर्च और केवल 2-3 चम्मच पानी डालकर बेहद गाढ़ा और स्मूथ पेस्ट पीस लें. (ध्यान रखें, पानी ज्यादा न डालें वरना गुजिया का शेप नहीं बनेगा).

सॉफ्ट बनाने की सीक्रेट ट्रिक (दाल फेंटना): पिसी हुई दाल को एक बड़े बर्तन में निकालें. इसमें हींग और थोड़ा सा नमक मिलाएं. अब हाथ की मदद से दाल को एक ही दिशा में लगातार 5 से 7 मिनट तक फेंटें. दाल एकदम हल्की, फ्लफी और सफेद दिखने लगेगी.

बैटर चेक करने की ट्रिक: एक कटोरी पानी में चुटकी भर फेंटा हुआ बैटर डालें. अगर बैटर पानी के ऊपर तैरने लगे, तो समझिए दाल गुजिया के लिए एकदम परफेक्ट फेंट चुकी है.

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स्टफिंग तैयार करें: एक छोटी कटोरी में कटे काजू, किशमिश, बारीक अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाकर अलग रख लें.

गुजिया का शेप दें: एक सूती कपड़ा या प्लास्टिक की पन्नी लें और उसे पानी से गिला करें. अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर दाल का एक पेड़ा लें और पन्नी पर रखकर गोल फैलाएं. बीच में 1 चम्मच काजू-किशमिश की स्टफिंग रखें. अब पन्नी को आधा मोड़ते हुए गुजिया को हाफ मून शेप दें और किनारों को दबाकर सील कर दें.

धीमी आंच पर तलें: कड़ाही में तेल मध्यम गरम करें. हाथ को गिला करके पन्नी से गुजिया को धीरे से उठाएं और गरम तेल में डालें. मध्यम से धीमी आंच पर गुजिया को दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का फूलने तक तल लें.

हल्के गरम पानी में भिगोएं: एक बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा नमक और हींग मिलाएं. तली हुई गरम गुजिया को तुरंत इस पानी में डाल दें और 15-20 मिनट के लिए ढका रहने दें. इससे गुजिया सारा पानी सोखकर एकदम स्पंजी हो जाएगी.

प्लेटिंग और सर्विंग: परोसते समय पानी में भीगी गुजिया को हथेली के बीच रखकर हल्का सा दबाएं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए. इसे सर्विंग प्लेट में रखें, ऊपर से फेंटा हुआ मीठा दही, हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, भुना जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, अनार के दाने और सेव डालकर ठंडी-ठंडी सर्व करें.

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