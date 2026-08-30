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बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर... पीड़ित परिवार ने कहा- यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है

ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की वारदात सामने आई. इस मामले में आरोपी बलराज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है. इस कार्रवाई को लेकर मृतक बच्ची के चाचा ने कहा है कि मैं सीएम योगी का धन्यवाद करता हूं. यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है. जिसने बच्ची का अपहरण किया था, वह पहले से ही अपराधी था. हमें न्याय मिला है.

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एनकाउंटर में मारा गया रेप व मर्डर का आरोपी. (Photo: Screengrab)
एनकाउंटर में मारा गया रेप व मर्डर का आरोपी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी बलराज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के दौरान उसने बच्ची की हत्या की बात कबूल की थी. इसके बाद पुलिस टीम उसे वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के लिए झाड़ियों के पास लेकर गई थी. इसी दौरान आरोपी ने वहां छिपाकर रखी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की गोली से एक कॉन्स्टेबल घायल हुआ. इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बलराज को गोली लगी. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की कार्रवाई को लेकर पीड़ित बच्ची के परिजनों का कहना है कि सीएम योगी का धन्यवाद, हमें न्याय मिला है. यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है.

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6 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर

दरअसल, यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के गांव का है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को आरोपी ने 6 साल की बच्ची को बहलाया-फुसलाया और उसे एक मकान में ले गया. आरोप है कि वहां चाकू के बल पर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को बोरी में भरकर खेत में फेंक दिया. शव को बोरी में ले जाते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसी दौरान पुलिस को आरोपी के बारे में सुराग मिला और बलराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

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पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने वारदात की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस टीम उसे उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के लिए झाड़ियों के पास ले गई.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी ढेर

पुलिस का दावा है कि इसी दौरान बलराज ने झाड़ियों में छिपाकर रखी रिवॉल्वर निकाल ली और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने से एक कॉन्स्टेबल घायल हो गया. पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को गोली लगी. घायल बलराज को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, बलराज आदतन अपराधी था. उसके आपराधिक इतिहास की जांच में सामने आया कि वह पहले से तीन रेप और हत्या के मामलों और एक अन्य हत्या के मामले में आरोपी था. पुलिस का कहना है कि वह कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका था.

पीड़ित परिवार बोला- पुलिस ने अच्छा काम किया

आरोपी के एनकाउंटर में मारे जाने की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर संतुष्टि जताई. बच्ची के चाचा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की. बच्ची के चाचा ने कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा था और आरोपी पहले से अपराधी था. उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय मिला है और वे इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं. घटना के बाद से बच्ची का परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था.

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(अरुण त्यागी के इनपुट के साथ)
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