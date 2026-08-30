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Post Office की धाकड़ स्कीम, सिर्फ ब्याज से ही छाप लेंगे ₹600000... एक बार लगाना होगा पैसा

Post Office Time Deposit Scheme: बिना किसी रिस्क के कमाई कराने के मामले में पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम पॉपुलर हैं. इनमें जहां सरकार मोटा ब्याज दे रही है, तो वहीं निवेश पर सुरक्षा की गारंटी भी खुद देती है.

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ ब्याज से ही मोटी कमाई. (Photo: GettyImage)
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिर्फ ब्याज से ही मोटी कमाई. (Photo: GettyImage)

जीरो रिस्क और मोटा रिटर्न वाला निवेश (Zeor Risk Investment Scheme) ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स आपके काम आ सकती हैं. इनमें किए गए किसी भी छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार लेती है यानी आप जितना चाहे बेफिक्र होकर पैसा लगा सकते हैं. वहीं सरकार इनपर ब्याज भी धांसू देती है, जिससे छोटी-छोटी बचत भी बड़े फंड में तब्दील हो जाती है.

सिर्फ इतना ही नहीं कुछ Post Office Scehems में तो एक बार निवेश पर सिर्फ उसपर मिलने वाले ब्याज से ही तगड़ी कमाई की जा सकती है. ऐसी ही बचत योजना है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम (Post Office Time Deposit Scheme), जिसमें एक बार पैसे लगाने पर आप मैच्योरिटी तक 6 लाख रुपये से ज्यादा तो ब्याज से ही कमा सकते हैं.  

Zero Risk... ब्याज भी शानदार
Post Office Small Saving Schemes न सिर्फ डाकघर की अन्य बचत योजनाओं की तरह ही सुरक्षित निवेश ऑप्शन है, बल्कि सरकार इस पर ब्याज भी शानदार दे रही है. इसमें अलग-अलग टैन्योर के लिए निवेश पर अलग-अलग ब्याज ऑफर किया जा रहा है. और अधिकतम ब्याज 7.5 फीसदी सालाना है. निवेश टैन्योर के हिसाब से देखें, तो एक साल के टाइम डिपॉजिट पर 6.9% ब्याज मिलता है.

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वहीं 2 साल के लिए ये 7% है, 3 साल के निवेश पर 7.1% और 5 साल तक निवेश पर 7.5% का ब्याज दिया जाता है. मतलब आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में एक से पांच साल तक अपने हिसाब से कोई भी टैन्योर चुन सकते हैं. जितनी अधिक निवेश अवधि, उतना ही ज्यादा कमाई की गारंटी मिलती है. 

सिर्फ ब्याज से 6 लाख कमाने का गणित
पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जा रही इस सरकारी स्कीम में निवेश के जरिए ब्याज से ही छह लाख रुपये से ज्यादा की कमाई का गणित समझें, तो इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. सबसे पहले जान लें कि ये फायदा लेने के लिए आपको मैक्सिमम टैन्योर यानी पांच साल का ऑप्शन चुनना होगा.

Post Office Time Deposite Calculator से कैलकुलेट करें, तो अगर आप 13.50 लाख रुपये पांच साल के लिए टाइम डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो फिर 7.5 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पर 19,57,430 रुपये मिलेंगे और इसमें सिर्फ ब्याज से होने वाली कमाई 6,07,430 रुपये होगी. 

Tax छूट का भी मिलता है लाभ
टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीमों में शामिल हैं और ये सिर्फ ब्याज से होने वाली तगड़ी कमाई के लिहाज से ही नहीं, बल्कि टैक्स छूट दिलाने में भी कारगर है. जी हां, PO Time Deposit में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत निवेशकों को Tax Benefits दिए जाते हैं.

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इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और इसमें सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट खुलवाने की सुविधा भी है. इस स्कीम में आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं यानी इसमें मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है.

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