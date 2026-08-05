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Chawal-Aloo Fara Recipe: लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे, स्वाद ऐसा कि भूल जाएंगे रोटी-सब्जी!

रोज की रोटी-सब्जी से अलग कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं? तो यूपी का फेमस आलू फरा ट्राई करें. चावल के आटे और चटपटे आलू के मसाले से बनी यह स्टीम्ड डिश बेहद स्वादिष्ट और बनाने में आसान है. इसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और सबको बहुत पसंद भी आएगी.

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चावल के आटे की डिशेज से पेट जल्दी भर जाता है. (PHOTO:AI)
चावल के आटे की डिशेज से पेट जल्दी भर जाता है. (PHOTO:AI)

रोटी-सब्जी रोज-रोज खाकर मन भर जाता है, तब लोग ऐसे खाने में तलाश में रहते हैं, जिसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी ना लगे और उसे खाने से पेट भी भर जाए.अगर आप भी रोटी-सब्जी और सिंपल दाल-चावल से कुछ अलग और नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप घर पर उत्तर प्रदेश का फेमस चावल के आटे और चटपटे आलू का फरा बना सकते है. बिना तले बनने वाली यह डिश बनाने में बहुत आसान होती है और इसे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी बहुत पसंद करते हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिश को आप आसानी से अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं. यूपी में आमतौर पर चावल के आटे के साथ चना दाल के फरे बनाएं जाते हैं, लेकिन आप इसे नया ट्विस्ट देते हुए आलू के स्टफिंग  करके भी बना सकते हैं. आइए आपको इसे बनाने के आसान तरीका बताते हैं, जिसे आप लंच या वीकेंड पर बनाकर अपने परिवारवालों को बनाकर खिला सकते हैं. 

चावल-आलू के फरा बनाने के लिए सामग्री 

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बाहरी परत के लिए

  • चावल का आटा – 2 कप (250 ग्राम)
  • पानी – 2½ कप
  • तेल – 1 बड़ा चम्मच
  • नमक – ½ छोटा चम्मच

आलू की स्टफिंग के लिए

  • उबले आलू – 4 मध्यम (मैश किए हुए)
  • हरी मिर्च – 2 (बारीक कटी)
  • अदरक – 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)
  • हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा)
  • जीरा – ½ छोटा चम्मच
  • सौंफ – ½ छोटा चम्मच (दरदरी कुटी)
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • हल्दी – ¼ छोटा चम्मच
  • अमचूर पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • गरम मसाला – ½ छोटा चम्मच
  • चाट मसाला – ½ छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार

तड़के के लिए

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  • सरसों का तेल – 2 बड़े चम्मच
  • राई – ½ छोटा चम्मच
  • जीरा – ½ छोटा चम्मच
  • सफेद तिल – 1 बड़ा चम्मच
  • करी पत्ता – 8–10
  • सूखी लाल मिर्च – 2
  • हरा धनिया – गार्निश के लिए

फरा बनाने का आसान तरीका 

आटा गूंथ लें: सबसे पहले एक पैन में पानी, नमक और तेल डालकर उबाल लें. उबाल आने पर चावल का आटा डालें, मिलाकर ढक दें और 2 मिनट पकाए. गैस बंद करके मिक्सर को थोड़ा ठंडा करें और हाथों से मुलायम आटा गूंधकर साइड में रख दें.

आलू की स्टफिंग बनाएं: स्टफिंग के लिए सभी सामग्री को एक बाउल में अच्छी तरह मिला लें. 

आटे से फरे बनाएं: चावल के आटे की छोटी लोई बनाकर हथेली से फैलाएं, बीच में आलू की स्टफिंग भरें और किनारों को अच्छी तरह बंद करके फरे का आकार दें.   

फरे स्टीम करें: सभी फरे तैयार करके 12 से 15 मिनट तक स्टीम करें. स्टीम होने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें.  ठंडा होने के बाद फरों को हल्का तिरछा काट लें. 

तड़का लगाएं: पैन में तेल गर्म करें, राई, जीरा, तिल, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं. इस तड़के को आप कटे हुए फरे पर डाल दें.

गार्निश करें: आखिर में तड़का लगाने के बाद ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर दें. फरों को आप हरी चटनी और दही के साथ सर्व करें. 

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प्रो टिप्स

  1. चावल का आटा गरम रहते हुए ही अच्छी तरह गूंधें, इससे आटा मुलायम बनेगा. 
  2. स्टफिंग पूरी तरह सूखी रखें ताकि फरे फटें नहीं. 
  3. स्टीम करने के बाद 10 मिनट ठंडा करके काटें, इससे फरे टूटेंगे नहीं.
  4. तिल और सरसों के तेल का तड़का फरे का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.
---- समाप्त ----
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