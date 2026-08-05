प्रयागराज में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम 8 अगस्त को, 1.5 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण का दावा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. यह कार्यक्रम 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में होगा, जिसमें लाखों छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा, शोधार्थी और बेरोजगार युवा शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के लिए अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा छात्र और युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी.

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अजय राय ने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में युवा आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा. उन्होंने बताया कि "छात्रों की गूंज" अभियान राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, जो छात्रों और युवाओं के अधिकारों की बात करता है.



उनके अनुसार, यह अभियान राजस्थान के कोटा से शुरू हुआ था, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों जैसे मुद्दे उठाए गए थे. इसके बाद देहरादून में भी इसे अच्छा समर्थन मिला, लेकिन अब इसका सबसे बड़ा चरण प्रयागराज में होने जा रहा है.

अजय राय ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के युवा लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, खाली पदों पर नियुक्तियों में देरी और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र सालों मेहनत करते हैं, लेकिन बार बार परीक्षाएं रद्द होने और पेपर लीक होने से उनका भविष्य प्रभावित होता है. कांग्रेस का मानना है कि छात्र और युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए.

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इसके साथ ही अजय राय ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती रही है. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था सबसे ऊपर है, इसलिए पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके.



उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के लोगों तक सीमित रही है, और मांग की कि नृपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी और चंपत राय बंसल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. राय ने कहा कि कांग्रेस छात्रों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, व्यापारियों और समाज के हर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी.

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