10 मिनट तक पुलिस को रोका...उदयनिधि स्टालिन की पत्नी हैं धाकड़ लेडी

तमिलनाडु की सत्ता में हलचल मची हुई है. डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन इस समय विवादों से घिरे हुए हैं. एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर विवादित बयान देना उनपर भारी पड़ गया. उदयनिधि ने तृषा को लेकर अभद्र और डबल मीनिंग बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस ने स्टालिन को हिरासत में लिया. हालांकि, स्टालिन को देर रात जमानत पर रिहा कर दिया गया. मगर इस बीच उनकी पत्नी चर्चा में आ गई हैं.

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क्यों चर्चा में हैं उदयनिधि स्टालिन की पत्नी?

दरअसल, गिरफ्तारी के लिए पुलिस उदयनिधि स्टालिन के चेन्नई स्थित घर पहुंची थी, लेकिन स्टालिन की पत्नी किरुथीगा उदयनिधि ने पुलिस अधिकारियों को लगभग 10 मिनट तक रोककर रखा था. वो कहती हुई सुनाई दी थीं- वो टॉयलेट में हैं... कृपया थोड़ा समय दीजिए. इसके बाद घर के अंदर पुलिस, नेताओं और परिवार के बीच हुई बातचीत भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी.

स्टालिन की पत्नी किरुथीगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोग उनके बारे में सर्च करने लगे. अगर आप भी उदयनिधि की पत्नी किरुथीगा उदयनिधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं.

उदयनिधि स्टालिन की पत्नी किरुथीगा उदयनिधि एक तमिल फिल्म निर्माता हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका जन्म 3 जुलाई 1978 को हुआ था. उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत फिल्म 'वणक्कम चेन्नई' (Vanakkam Chennai) से की थी. इस फिल्म को उदयनिधि स्टालिन ने प्रोड्यूस किया था.

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फिल्म में शिवा और प्रिया आनंद मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके बाद साल 2017 में किरुथीगा ने 'सधयई मीरी' म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया था. उन्होंने फिल्म 'काली', वेब सीरीज 'पेपर रॉकेट' और फिल्म 'काधलिक्का नेरमिल्लई' का भी निर्देशन किया है.

उदयनिधि स्टालिन और किरुथीगा की कैसे शुरू हुई थी लव स्टोरी?

उदयनिधि और किरुथीगा ने साल 2002 में शादी की थी. रिपोर्ट्स की मानें तो डीएमके नेता उदयनिधि ने ही किरुथीगा को सबसे पहले प्रपोज किया था. हालांकि, शुरुआत में किरुथीगा ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन उदयनिधि ने हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करते रहे, जिसके बाद आखिरकार किरुथीगा ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. फिर दोनों शादी करके एक हो गए. कपल के दो बच्चे हैं, जिनके साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किरुथीगा के करियर को लेकर उदयनिधि हमेशा से काफी सपोर्टिव रहे हैं. जब किरुथीगा ने फिल्म 'वणक्कम चेन्नई' से बतौर निर्देशक डेब्यू किया था, तब डीएमके नेता ने अपने बच्चों की देखभाल की थी, ताकि उनकी पत्नी काम पर फोकस कर सकें.

TOI को दिए एक पुराने इंटरव्यू में किरुथीगा ने अपने पति के इस सपोर्ट की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था- वो काफी सपोर्टिव रहे हैं. जब मैं शूटिंग के सिलसिले में बाहर होती थी, तो वो हमारे बच्चों का ख्याल रखते थे. उनके सपोर्ट के बिना, मैं फिल्म और परिवार दोनों को एक साथ संभाल नहीं पाती.

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